Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Suède, Suisse, Turquie et Ukraine)

21 Septembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Suède, 22e journée, 1re division

Vasteras dispose de Malmö (2-0). Sans Bonaventure Lendambi, suspendu pour cumul de cartons jaunes.

Suisse, 9e journée, 1re division

Lausanne prend le bouillon à domicile par Lugano (0-4). Avec Morgan Poaty titulaire dans le couloir gauche.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Défaite sur le terrain des Young Boys de Berne pour le Servette (2-3). Depuis son côté gauche, Bradley Mazikou a lancé Mutandwa pour le 2-0 des visiteurs à la 30e.

Suisse, 8e journée, 3e division

Biel-Bienne cartonne à Breitenrain (0-4). Avec les frères Samba alignés dans le couloir droit : Trésor au poste d'ailier, Guélor au poste de latéral. Ce dernier a d'ailleurs ouvert le score à la 30e.

Turquie, 6e journée, 1re division

Deuxième but consécutif pour Gaïus Makouta, qui offre la victoire à Alanyaspor sur le terrain de Corum (2-1). Très en jambes, le milieu congolais a d'abord servi Huang Ui-Jo sur un plateau, mais le Coréen rate le cadre (25e).

A la 67e, le milieu international congolais, déjà impliqué dans la construction de l'action, ouvre le score de la tête.

Chandrel Massanga, en sentinelle, et Eyupspor sont humiliés sur le terrain du Fenerbahçe (0-8).

Turquie, 8e journée, 2e division

Antalyaspor soumet Vanspor (3-0). Avec Francis Nzaba titulaire et averti à la 29e.

Ukraine, 7e journée, 1re division

Kudrivka chute à domicile face au Kolos Kovalivka (2-3). Sans Faites-Prévu Makosso, resté sur le banc.

Pierre Mounguengue n'est pas non plus entré en jeu lors du succès du Dynamo Kiev à Zorya (2-0).

Ukraine, 8e journée, 2e division

Malgré l'égalisation de Beni Maoukana, à la 87e, la réserve de Polyssia s'incline chez le Fenix Marioupol (1-2). L'attaquant congolais était titulaire, alors que Borel Tomandzoto n'était pas dans le groupe.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.