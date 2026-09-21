Suède, 22e journée, 1re division

Vasteras dispose de Malmö (2-0). Sans Bonaventure Lendambi, suspendu pour cumul de cartons jaunes.

Suisse, 9e journée, 1re division

Lausanne prend le bouillon à domicile par Lugano (0-4). Avec Morgan Poaty titulaire dans le couloir gauche.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Défaite sur le terrain des Young Boys de Berne pour le Servette (2-3). Depuis son côté gauche, Bradley Mazikou a lancé Mutandwa pour le 2-0 des visiteurs à la 30e.

Suisse, 8e journée, 3e division

Biel-Bienne cartonne à Breitenrain (0-4). Avec les frères Samba alignés dans le couloir droit : Trésor au poste d'ailier, Guélor au poste de latéral. Ce dernier a d'ailleurs ouvert le score à la 30e.

Turquie, 6e journée, 1re division

Deuxième but consécutif pour Gaïus Makouta, qui offre la victoire à Alanyaspor sur le terrain de Corum (2-1). Très en jambes, le milieu congolais a d'abord servi Huang Ui-Jo sur un plateau, mais le Coréen rate le cadre (25e).

A la 67e, le milieu international congolais, déjà impliqué dans la construction de l'action, ouvre le score de la tête.

Chandrel Massanga, en sentinelle, et Eyupspor sont humiliés sur le terrain du Fenerbahçe (0-8).

Turquie, 8e journée, 2e division

Antalyaspor soumet Vanspor (3-0). Avec Francis Nzaba titulaire et averti à la 29e.

Ukraine, 7e journée, 1re division

Kudrivka chute à domicile face au Kolos Kovalivka (2-3). Sans Faites-Prévu Makosso, resté sur le banc.

Pierre Mounguengue n'est pas non plus entré en jeu lors du succès du Dynamo Kiev à Zorya (2-0).

Ukraine, 8e journée, 2e division

Malgré l'égalisation de Beni Maoukana, à la 87e, la réserve de Polyssia s'incline chez le Fenix Marioupol (1-2). L'attaquant congolais était titulaire, alors que Borel Tomandzoto n'était pas dans le groupe.