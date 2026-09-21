Cameroun: Expertise france et le pays renforcent leur dialogue autour des priorités de développement

21 Septembre 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par T.M.P

Global Gateway : Expertise France et le Cameroun renforcent leur dialogue autour des priorités de développement

Une concertation interministérielle consacrée à l'initiative européenne Global Gateway s'est tenue le 18 septembre 2026 au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT), à Yaoundé. La rencontre, présidée par le ministre Alamine Ousmane Mey, a réuni plusieurs responsables camerounais et partenaires au développement.

La délégation d'Expertise France était conduite par son Directeur général, Jérémie Pellet, accompagné notamment d'Amélie Delaroche, Directrice générale déléguée. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération entre le Cameroun, la France et l'Union européenne, avec un accent particulier sur les projets susceptibles de contribuer au développement économique et social du pays.

Au cours de cette séance de travail, les différentes parties ont examiné les moyens de consolider le partenariat et de renforcer la coordination autour des priorités de développement définies par le Cameroun. L'objectif affiché est notamment de favoriser la mise en oeuvre d'actions ayant un impact concret sur les populations.

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À l'issue de la concertation, Jérémie Pellet a fait part de sa satisfaction concernant la qualité des échanges. Selon lui, cette rencontre illustre la dynamique du dialogue entre les autorités camerounaises et les partenaires européens sur les questions liées au développement.

La réunion s'inscrit plus largement dans le cadre de Global Gateway, la stratégie de l'Union européenne destinée à soutenir des investissements et des infrastructures durables dans plusieurs secteurs, notamment les transports, l'énergie, le numérique, la santé et l'éducation.

Pour Sébastien Dibling, représentant de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, la vision stratégique de Global Gateway repose notamment sur la recherche de projets structurants et sur une coopération étroite avec les pays partenaires. L'initiative entend ainsi accompagner les priorités nationales tout en favorisant des investissements répondant aux besoins de long terme.

Cette concertation interministérielle intervient alors que le Cameroun cherche à renforcer la mobilisation des financements et des partenariats nécessaires à la réalisation de ses projets structurants. Le dialogue avec l'Union européenne et ses agences de coopération constitue, dans cette perspective, un axe important pour soutenir les ambitions nationales en matière de développement.

Les échanges du 18 septembre devraient ainsi contribuer à consolider la coordination entre les différents acteurs et à faire avancer les initiatives inscrites dans le cadre du partenariat Cameroun-Union européenne.

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