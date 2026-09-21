Ile Maurice: Natation - Record de Chloe Ah Chip au 100 m papillon

21 Septembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stéphane Benoît

Au Grand Prix 6 de la saison, organisé le 19 septembre par la Fédération mauricienne de natation (FMN), Chloe Ah Chip a établi un nouveau record au 100 m papillon en petit bassin, dans les catégories 17-18 ans.

La sociétaire de Moka Rangers SC a frappé un grand coup samedi dernier. Dans le petit bassin de Pavillon, à Quatre-Bornes, elle a réalisé un chrono de 1:04.10 au 100 m papillon. Selon les résultats de la FMN, ce temps améliore la marque établie par Elodie Poo Cheong chez les 17-18 ans, le 28 décembre 2013, en 1:04.67.

Le papillon étant la nage de prédilection de Chloe Ah Chip, il ne serait guère surprenant que la jeune nageuse améliore sa performance lors d'une prochaine compétition.

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