Maroc: Un grand rassemblement populaire confirme la dynamique de la Rose dans la province de Béni Mellal

La commune d'Ouled Ayad a abrité, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives dans la circonscription de Béni Mellal, un important meeting politique de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP). Cet événement a enregistré une affluence remarquable, marquée par une forte mobilisation des habitantes et des habitants de la région ainsi que des militantes et militants du parti.

Ce rassemblement a constitué une tribune privilégiée pour un échange direct avec les citoyens, permettant de soulever les principales préoccupations qui rythment le quotidien de la population locale et de la province. Les débats ont ainsi mis en lumière des dossiers névralgiques tels que le développement local, la mise à niveau des infrastructures, le soutien crucial au secteur agricole, la promotion de l'emploi pour les jeunes, ainsi que l'amélioration des services de base, en particulier dans le monde rural.

Prenant la parole lors de ce rendez-vous électoral, Fadel Berras, candidat du parti et président du Conseil communal d'Ouled Ayad, a exposé les grandes lignes du projet porté par l'USFP. Il a insisté avec force sur l'impératif de porter fidèlement la voix des citoyens au sein de l'institution législative et de défendre âprement les intérêts de la région depuis les bancs du Parlement.

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Cette rencontre a également reflété la vitalité organisationnelle et la forte cohésion des structures locales de l'USFP à Ouled Ayad, témoignant d'une mobilisation générale à l'heure où la campagne électorale s'accélère et où les tournées de proximité se multiplient à travers l'ensemble de la circonscription de Béni Mellal.