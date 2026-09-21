Maroc: Saïd Baaziz - Issus du peuple et engagés sur le terrain, nos candidats incarnent la véritable alternative

À l'approche des échéances électorales et dans le cadre de la campagne officielle, Saïd Baaziz, membre du Bureau politique de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et candidat ittihadi à Guercif, était l'invité de la chaîne de télévision nationale Al Oula pour présenter les grandes lignes de l'offre politique du parti. S'adressant aux citoyennes et aux citoyens à travers le service public audiovisuel, le dirigeant ittihadi a détaillé un contrat social ambitieux structuré autour d'une série d'engagements précis, destinés à répondre aux attentes profondes de la société marocaine.

Dès l'entame de son intervention, Saïd Baaziz a mis en lumière la démarche programmatique de l'USFP, résumée en une série d'engagements fondamentaux articulés autour de trois axes stratégiques indissociables. Le premier pilier de cette vision repose sur un contrat politique et institutionnel résolument tourné vers la consolidation de l'État de droit, la moralisation de la vie publique et une lutte intransigeante contre la corruption et le népotisme. Pour le parti de la Rose, l'assainissement de la vie politique et la moralisation des institutions constituent le préalable incontournable et le véritable moteur de tout développement national durable, loin des pratiques opportunistes qui minent la confiance des citoyens.

Dans la continuité de cette approche, le second axe développé par Saïd Baaziz concerne le pacte économique, conçu pour insuffler une dynamique nouvelle aux secteurs productifs et répondre à l'urgence sociale. L'USFP place ainsi la création de richesses et l'emploi au coeur de ses priorités, en proposant des mesures concrètes pour stimuler la croissance, soutenir les petites et moyennes entreprises, encourager l'entrepreneuriat et alléger les charges pesant sur les classes laborieuses et la classe moyenne. Il s'agit, selon le représentant ittihadi, de corriger les dysfonctionnements économiques accumulés et de bâtir une économie plus inclusive et résiliente.

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Le troisième volet de cet engagement s'attache au pacte social et à la justice territoriale, érigés en boussole pour garantir une répartition équitable des fruits de la croissance entre l'ensemble des régions et des catégories sociales. Ce volet englobe des réformes structurelles profondes dans des secteurs vitaux tels que la santé, l'éducation, l'habitat et la mise à niveau des infrastructures de base, afin de réduire les disparités et d'assurer l'égalité des chances pour tous les Marocains, de la ville comme du monde rural.

Abordant la question des profils engagés sous la bannière de la Rose, Saïd Baaziz a tenu à souligner l'ancrage militant et la légitimité de terrain des candidats présentés par le parti. Il a rappelé avec conviction que la grande majorité des femmes et des hommes investis dans ces scrutins sont issus des rangs du parti et des luttes sociales aux côtés des citoyens, ce qui garantit une parfaite osmose entre les préoccupations quotidiennes de la population et l'action législative future.

L'intervenant a, par ailleurs, lancé un appel vibrant à l'ensemble de l'électorat, et en particulier aux jeunes, les invitant à se mobiliser massivement dans les urnes pour porter l'alternative progressiste de l'USFP, tourner la page d'une gestion gouvernementale jugée défaillante et consacrer une véritable rupture vers le progrès et la justice sociale.