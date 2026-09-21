Cote d'Ivoire: Boundiali - Mariatou Koné appelle à une mobilisation générale contre l'orpaillage illégal

À l'occasion de la 4e session du Conseil municipal de Boundiali, tenue samedi 19 septembre 2026 à Nianion, la ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, députée-maire de Boundiali, professeure Mariatou Koné, a appelé les populations à se mobiliser contre l'orpaillage illégal.

Devant les élus, les cadres, les chefs traditionnels et les populations, elle a également invité les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité à agir avec fermeté face à ce phénomène qui menace les terres et les ressources naturelles.

La première magistrate de Boundiali a salué l'engagement des élus, des cadres et des chefs traditionnels qui, dans leurs différentes zones, se mobilisent pour empêcher l'installation ou le développement de sites d'orpaillage illégal.

Elle a particulièrement félicité certains acteurs locaux engagés de longue date dans cette lutte, notamment des chefs traditionnels et des responsables de mutuelles de développement. Leur action, a-t-elle relevé, contribue à la préservation des terres et des ressources de la région.

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« Si tous les chefs font comme eux, je pense que dans notre région de la Bagoué, l'orpaillage illégal disparaîtra. Il faut préserver nos terres, garder notre culture, préserver l'avenir de nos enfants et l'avenir de toute notre région », a-t-elle déclaré.

La ministre a par ailleurs invité les cadres à jouer pleinement leur rôle dans la sensibilisation des populations. Pour elle, la lutte contre l'orpaillage illégal ne peut reposer uniquement sur l'action des pouvoirs publics et des forces de sécurité. Elle nécessite également l'implication des communautés locales.

S'adressant particulièrement aux femmes, Mariatou Koné les a exhortées à prendre une part active à cette mobilisation.

« J'appelle mes soeurs, les mamans : soyez les premières à défendre vos terres, parce que ce sont les terres de vos enfants. Nous comptons sur vous », a-t-elle lancé.

Cette intervention s'inscrit dans la continuité des actions de sensibilisation menées dans la région. Le 12 septembre dernier, à N'zianouan, la ministre avait déjà appelé les femmes de cette localité à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'orpaillage illégal.

À Boundiali, le message est donc celui d'une mobilisation collective pour protéger les terres, les ressources naturelles et les perspectives d'avenir des générations futures.