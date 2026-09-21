Cote d'Ivoire: Santé mentale - Quand un documentaire lève le voile sur les souffrances silencieuses des hommes

Ils ont appris à être forts, mais pas toujours à dire qu'ils vont mal. « Ce que les hommes taisent » brise le silence autour de la santé mentale des hommes en Afrique francophone.

« Vrai garçon ne pleure pas », « Les pleurs ne règlent rien, lève-toi », « Tu es le pilier, tu dois tenir bon ». Ces phrases, entendues çà et là, contribuent à freiner les hommes dans l'expression de leurs émotions et à faire de la santé mentale un sujet encore tabou en Afrique.

C'est autour de cette problématique qu'Abdoul-Basit Adéwalé a écrit et produit « Ce que les hommes taisent », un documentaire de 27 minutes qui explore le quotidien de quatre hommes : Fireman, Emmanuel, Ibrahim et Abdul. Tous tentent de dissimuler leur mal-être à travers le travail, la prière, le sport, la musique ou encore le silence, jusqu'au point de rupture.

Le film a été projeté le 18 septembre 2026, à Cocody, lors d'un panel intitulé « Santé mentale des hommes : briser le silence en Afrique francophone », animé par Stéphane Zohori, vidéaste et réalisateur du documentaire. Gloire Wanief, acteur ; David Kouassi, psychologue, et Abdoul-Basit Adéwalé ont également participé aux échanges.

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Selon le psychologue, la santé mentale est un état de bien-être permettant à une personne de mener ses activités habituelles et d'exprimer son plein potentiel. « Je peux ne pas avoir de trouble mental et être en mauvaise santé mentale. Je peux avoir un trouble mental et être en bonne santé mentale », a-t-il expliqué.

Il estime que l'éducation reçue dès le bas âge apprend souvent aux hommes à privilégier la performance et la force plutôt que l'expression des émotions. Parmi les souffrances qu'ils taisent figurent notamment la perte d'un enfant, la perte de la virilité ou encore le chagrin d'amour. Ces douleurs non exprimées peuvent avoir des répercussions sur leur santé physique et favoriser certains comportements, comme l'alcoolisme ou les paris sportifs.

Pour Abdoul-Basit Adéwalé, ce documentaire est également lié à son histoire personnelle. Après la perte de son père en 2018, il a commencé à mettre des mots sur ce qu'il ressentait, avant de consulter un psychologue et d'entamer une thérapie en 2022.

À travers ce film, il souhaite encourager les hommes à parler de leur santé mentale et à consulter lorsque cela est nécessaire. Il envisage également une retraite avec des hommes, un livre et une représentation théâtrale autour de cette thématique, tout en poursuivant la diffusion du documentaire.