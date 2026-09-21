Afrique: João Lourenço arrive à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU

New York (Envoyé spécial) — Le Président angolais, João Lourenço, est arrivé ce dimanche à New York (États-Unis) pour participer à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, où il prononcera un discours mardi, premier jour des travaux.

La Semaine de Haut Niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies se déroulera du 22 au 28 septembre sous le thème : « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui produit des résultats pour tous ».

Durant son séjour à New York, le chef de l'État angolais aura un programme diplomatique chargé, avec des rencontres prévues avec des personnalités issues des sphères politique, diplomatique, économique, scientifique et d'autres secteurs d'intérêt pour l'Angola.

Dans une récente interview exclusive accordée à l'ANGOP, le ministre des Relations extérieures, Téte António, a déclaré que l'Angola réaffirmerait, lors de cette 81e session, son attachement au règlement pacifique des conflits, au dialogue et à la médiation, en s'appuyant sur son expérience en matière de promotion de la paix et de la stabilité en Afrique.

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Le diplomate a ajouté que, dans un contexte international marqué par des conflits, des tensions géopolitiques croissantes, des difficultés économiques et la nécessité de rétablir la confiance dans le multilatéralisme, l'Angola place la paix et la sécurité internationales ainsi que la réforme du système multilatéral au coeur de son agenda.

Le ministre a souligné que d'autres priorités du pays incluent la défense des intérêts et des priorités de l'Afrique, la mise en oeuvre du Pacte pour l'avenir et des Objectifs de développement durable, ainsi que le renforcement du rôle de l'Angola dans la diplomatie internationale.

Selon Téte António, la conjoncture actuelle exige de l'Angola une politique étrangère de plus en plus proactive, et non simplement réactive.

« L'expérience historique de notre pays nous confère une autorité particulière pour parler de paix, de dialogue, de médiation et de résolution des conflits. Toutefois, cette expérience doit se traduire par une influence diplomatique concrète, surtout au sein d'un système international traversant une phase de profonde transformation », a-t-il soutenu.

Dans ce contexte, il a mis en avant trois priorités. La première consiste à « défendre fermement le multilatéralisme, car, malgré ses imperfections, l'Organisation des Nations Unies demeure le cadre le plus vaste pour rechercher des solutions collectives » ; il a ainsi plaidé pour une réforme du système plutôt que pour son abandon, afin de le rendre plus représentatif, démocratique et efficace.

Le ministre a désigné comme deuxième priorité le renforcement de la voix de l'Afrique concernant la réforme du Conseil de sécurité, le financement du développement, la question de la dette, le changement climatique et la sécurité alimentaire -- des sujets sur lesquels, selon lui, les pays africains doivent agir avec une plus grande unité.

La troisième priorité consiste à transformer la diplomatie en résultats concrets. Il a insisté sur le fait qu'une bonne politique étrangère ne se mesure pas uniquement au nombre de discours prononcés ou de réunions tenues, mais à la capacité de favoriser des ententes, d'attirer des investissements, de promouvoir la paix, de défendre les intérêts nationaux et d'apporter des bénéfices tangibles aux populations.

« L'Angola doit davantage croire en sa capacité d'intervention diplomatique. Nous sommes un pays qui connaît intimement le coût de la guerre et la valeur de la paix. Nous possédons donc une expérience susceptible d'être utile non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres pays cherchant à surmonter des conflits », a déclaré Téte António.

Il a souligné que, dans un monde de plus en plus divisé, l'Angola doit s'efforcer de bâtir des ponts plutôt que de creuser des fractures, affirmant que le pays peut contribuer à l'unité des États africains afin d'éviter que leurs positions ne soient fragmentées par des intérêts conjoncturels.

La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, officiellement ouverte le 8 septembre, est présidée par l'ambassadeur Khalilur Rahman, représentant permanent du Bangladesh auprès des Nations Unies ; il a été élu en juin dernier, en vertu du principe de rotation géographique entre les groupes régionaux de l'ONU, pour un mandat d'un an ayant débuté ce mois-ci.

L'Assemblée générale des Nations Unies est le principal organe délibérant, représentatif et normatif de l'ONU ; elle réunit les 193 États membres pour débattre des grandes questions de l'agenda international et adopter des orientations politiques sur des sujets liés au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Elle examine également le développement durable, la promotion et la protection des droits de l'homme, le droit international, la coopération économique internationale, l'action climatique, l'aide humanitaire et le renforcement du système multilatéral.

La Charte des Nations Unies confère à l'Assemblée générale des compétences lui permettant de jouer un rôle central dans la définition des priorités de l'organisation, la promotion du dialogue politique entre les États membres et l'adoption de résolutions et de déclarations qui orientent la coopération internationale ainsi que l'action des organes, agences, fonds et programmes du système des Nations Unies.

Le volet politique majeur de la Session de l'Assemblée générale est la Semaine de haut niveau, qui réunit chaque année des chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères, ainsi que des représentants d'organisations internationales, d'institutions financières internationales et d'autres secteurs de la société internationale.

En marge du Débat général, la session comprend des réunions de haut niveau visant à marquer le 40e anniversaire de l'Adoption de la Déclaration sur le Droit au développement, ainsi qu'à discuter de l'Élévation du niveau de la mer, à commémorer le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Durban (DDPA), et de la commémoration et de la promotion de la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires.