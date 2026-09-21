Angola: MMA - Le pays remporte les Championnats du monde seniors avec 29 médailles

Luanda — L'Angola a remporté ce dimanche, à Luanda, les Championnats du monde d'arts martiaux mixtes (MMA), baptisés « Angola Dipanda Open World Cup », dans les catégories seniors (hommes et femmes), en décrochant un total de 29 médailles au Pavillon multisports de Kilamba.

La délégation angolaise a décroché neuf médailles d'or, 14 d'argent et six de bronze lors d'une compétition ayant rassemblé 258 athlètes venus de divers pays.

Au classement des médailles, l'Afrique du Sud a pris la deuxième place avec deux médailles d'or, tandis que l'Inde s'est classée troisième avec une médaille d'or et une de bronze.

Le Congo a terminé à la quatrième place, également avec une médaille d'or et une de bronze, alors que la Zambie a pris la cinquième place, avec une médaille d'or et une de bronze.

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Parmi les athlètes angolais s'étant distingués lors de la compétition, chez les hommes, figure Bruno Capingala (catégorie des 70 kg), qui a battu le Péruvien Raymond Narváez en finale sur décision partagée.

Dans la catégorie des 79 kg, Georgino Futi a vaincu le Congolais (de la RDC) Alphonse Dorov sur décision unanime.

Chez les femmes, Elizabeth Salvador a remporté le titre dans la catégorie des 65 kg en battant la Pakistanaise Maliha Ali, tandis que Maria Liberal s'est imposée face à sa compatriote Madalena Miez dans la catégorie des 61 kg.

Considérée comme l'un des plus grands événements internationaux de MMA organisés sur le continent africain, « Angola Dipanda Open World Cup » a vu la participation des équipes nationales de l'Angola, de l'Algérie, du Brésil, de la RDC, du Ghana, de l'Irak, de l'Inde, du Kenya, de la Mongolie, du Pakistan, du Pérou, du Portugal, de l'Afrique du Sud, de la Syrie, de la Tunisie, de l'Uruguay, de la Zambie, du Zimbabwe, du Liban, de la Slovaquie et du Maroc.

La compétition a également mobilisé 21 juges, dont 14 étaient angolais.