Afrique: Inauguration d'un buste d'Agostinho Neto au Caire

Le Caire (Envoyé spécial) — Le premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, a été honoré ce dimanche au Caire par l'inauguration d'un buste sur la Place des Héros, dans le cadre des célébrations de la Journée du héros national et du cinquantenaire des relations diplomatiques entre l'Angola et l'Égypte.

Le buste a été dévoilé par le ministre angolais de la Culture, Filipe Zau, et le gouverneur de la province du Caire, Ibrahim Saber, lors d'une cérémonie réunissant des autorités des deux pays ainsi que des invités.

Situé dans le jardin Al-Horreya, sur l'île de Zamalek, le buste d'Agostinho Neto rejoint un espace regroupant 24 statues de figures historiques égyptiennes et étrangères, parmi lesquelles le dirigeant indien Mahatma Gandhi, le libérateur colombien Francisco Santander et le fondateur de la République du Chili, Bernardo O'Higgins.

Avant le dévoilement, le ministre Filipe Zau a évoqué le parcours politique du fondateur de la nation angolaise et les moments clés de la lutte pour l'indépendance de l'Angola, en soulignant le soutien politique, diplomatique et logistique apporté par le Président égyptien de l'époque, Gamal Abdel Nasser.

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De son côté, Ibrahim Saber a exprimé sa satisfaction de voir Le Caire accueillir le buste d'Agostinho Neto, qu'il a qualifié de figure de référence du continent africain.

Le gouverneur a déclaré que cet hommage s'inscrit dans la droite ligne des directives du Président égyptien, Abdel Fattah Saeed El-Sisi, visant à renforcer les relations d'amitié et de coopération avec les pays africains.

Pour Ibrahim Saber, la présence du buste d'Agostinho Neto au coeur du Caire symbolise les liens historiques d'amitié unissant l'Angola et l'Égypte.

De son côté, l'ambassadeur d'Angola en Égypte, Maquento Lopes, a souligné la grande portée historique et culturelle de cet hommage, qui intervient dans le cadre de la célébration des 50 ans d'amitié et de coopération entre les deux pays.

L'Angola et l'Égypte marquent cette année le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques, alors que les deux pays cherchent à insuffler une nouvelle dynamique à leur coopération bilatérale.

Luanda et Le Caire entendent renforcer leur partenariat dans des domaines tels que l'économie, l'énergie, l'agriculture, l'éducation et la culture, ainsi que la concertation politique sur les questions figurant à l'agenda régional et africain.