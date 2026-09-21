Angola: Le gouverneur de l'Uíge exhorte les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales

Uíge — Le gouverneur de la province de l'Uíge, José Carvalho da Rocha, a réitéré ce week-end son appel aux citoyens de la région pour qu'ils participent massivement à l'inscription sur les listes électorales, en vue des élections générales de 2027.

José Carvalho da Rocha, qui a lancé cet appel en marge de l'inauguration de ponts métalliques sur les rivières Longe et Lomba, dans la municipalité de Nsosso, a souligné qu'il est essentiel que tout citoyen en âge de voter mette à jour ses données électorales.

« Je vous demande de procéder à la mise à jour de votre inscription électorale dès demain », a insisté le responsable.

Il a reconnu que de nombreux citoyens en âge de voter dans cette région du nord de l'Angola n'avaient pas encore mis à jour leurs données ; il les a donc invités à se rendre dans les bureaux d'inscription (BUAP) pour effectuer cette mise à jour.