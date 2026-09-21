Angola: Un ambassadeur exhorte les jeunes à s'informer sur l'histoire du pays

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Rwanda, Alfredo Dombe, a lancé jeudi, à Kigali, un appel aux jeunes résidents et étudiants angolais dans ce pays, afin de s'informer sur l'histoire nationale, de préserver leurs racines et se préparer à participer au développement du pays.

Le diplomate s'exprimait lors de la cérémonie commémorative en l'honneur du Héros national et fondateur de la Fête nationale, Agostinho Neto, qui s'est tenue à la résidence officielle de l'ambassade d'Angola à Kigali.

Cet événement a rassemblé des membres du corps diplomatique, des représentants de la communauté angolaise, des invités et des amis de l'Angola.

Dans son discours, Alfredo Dombe a souligné que le 17 septembre devait être non seulement un moment de recueillement historique, mais aussi une occasion de réfléchir à la responsabilité de chaque génération dans la continuité du projet de construction nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadeur a mis en lumière la pertinence de la pensée et de l'héritage d'Agostinho Neto aujourd'hui, en insistant particulièrement sur les défis contemporains du développement de l'Angola et sur le rôle des nouvelles générations dans la construction de l'avenir du pays.

Alfredo Dombe a profité de la présence des représentants diplomatiques des pays membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPL), notamment le Brésil et le Mozambique, ainsi que du consul honoraire du Portugal, pour proposer l'organisation conjointe, à Kigali, d'initiatives commémorant la Journée mondiale de la langue portugaise.

Cette proposition vise à accroître la visibilité du portugais au Rwanda et à renforcer les liens entre les communautés concernées.

Les commémorations ont été précédées d'une exposition photographique consacrée à Agostinho Neto, permettant aux participants de retracer différents moments de la vie et du parcours du premier président de l'Angola.

Le programme comprenait également une conférence sur le thème « L'héritage politique et littéraire d'António Agostinho Neto et son impact sur le panafricanisme », donnée par la professeure, chercheuse et écrivaine angolaise Maria Fátima da Glória Moniz Manuel.

L'oratrice a évoqué Agostinho Neto au-delà de son rôle d'homme d'État et de figure emblématique de la lutte de libération nationale, s'attardant sur son parcours de poète, d'intellectuel et de penseur africain, ainsi que sur sa contribution aux luttes d'émancipation des peuples africains, notamment en Namibie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud.

La cérémonie visait à donner à la Journée du Héros National une dimension de réflexion sur le présent et l'avenir de l'Angola, en appelant à la préservation de la mémoire historique et à la transmission aux nouvelles générations des valeurs liées à la construction de la nation.