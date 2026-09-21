Afrique: Le PR se rend à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, se rend ce dimanche, à New York, aux États-Unis, afin de participer à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Mardi, João Lourenço prononcera le discours de l'Angola lors du débat général de l'Assemblée générale, qui se tient cette année sous le thème « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies qui apporte des résultats pour tous ».

Durant son séjour à New York, le Président de la République devrait mener un programme diplomatique chargé, avec des rencontres avec des personnalités du monde politique, diplomatique, économique, scientifique et d'autres secteurs d'intérêt pour l'Angola.

La 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a officiellement débuté ses travaux le 8 septembre au siège de l'organisation à New York.

La semaine de haut niveau se déroule du 18 au 28 septembre, et le débat général est prévu les 22, 26 et 28 septembre.