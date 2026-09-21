Angola: Le Gouvernement ouvert au dialogue avec le SINPROF

Luanda — Le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro Filipe, a réaffirmé samedi, à Luanda, que le Gouvernement avait pleinement accédé aux revendications du Syndicat national des enseignants (SINPROF) et s'est dit ouvert au dialogue avec l'organisation.

Cette déclaration a été faite à la presse à l'issue d'une réunion consacrée à la signature du procès-verbal de la levée de la grève, réunion marquée par l'absence de la direction du Syndicat des enseignants.

Selon Pedro Filipe, dans la liste de revendications présentée en janvier dernier, le Syndicat a formulé neuf points, notamment la mise à jour des catégories de 53 755 agents qui n'avaient pas été inclus dans la procédure de 2024.

Dans un premier temps, a-t-il précisé, 27 000 agents de l'éducation, dont des enseignants et du personnel administratif du ministère de l'Éducation, recrutés en 2017 et 2018, verront leur catégorie respective mise à jour en octobre, conformément à l'accord conclu.

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Il a indiqué que les employés restants, embauchés entre 2019 et 2020, seront pris en charge au premier trimestre 2027.

Un autre point abordé, selon le responsable, concerne le traitement des indemnités de congés payés sur des fiches de paie séparées, via l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF), récemment approuvé par l'Exécutif, ce qui a permis une réduction de la charge fiscale.

José Filipe a également souligné la satisfaction des revendications concernant le versement intégral du 13e mois, la prime d'examen pour les cadres et dirigeants, ainsi que le renforcement budgétaire et la garantie d'autonomie des établissements scolaires afin de leur permettre de répondre plus rapidement aux dépenses courantes.

Il a également déclaré que la distribution des manuels scolaires était satisfaisante, précisant que plus de 45 millions d'exemplaires avaient été commandés pour cette année scolaire, dont 15 millions ont déjà été distribués.

Fort de ces éléments, il a estimé qu'il n'y avait aucune raison pour que les enseignants entament une grève lundi 21, et a déploré l'absence du syndicat SINFPROF.

Le Gouvernement a réaffirmé son engagement à améliorer le secteur de l'éducation et les conditions de vie des enseignants.

La réunion s'est déroulée en présence de la ministre de l'Éducation, Erika de Carvalho Aires, des secrétaires d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, et à la Communication sociale, Nuno Caldas, ainsi que de techniciens de ces ministères.

Le syndicat SINPROF a annoncé une grève de 19 jours, qui débutera lundi 21. La deuxième phase est prévue pour novembre.