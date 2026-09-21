Angola: Le projet d'adduction d'eau de Bita est réalisé à 52 %

Luanda — La construction du système d'approvisionnement en eau de Bita, à Luanda, est achevée à 52 % et devrait être terminée en décembre 2026, selon le ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA).

Le projet comprend la construction d'une station de traitement d'eau potable (ETA) d'une capacité de 295 200 mètres cubes par jour, ainsi qu'un réseau de distribution d'environ 3 500 kilomètres et plus de 170 000 raccordements domestiques.

D'après un communiqué de presse parvenu samedi à l'ANGOP, le système intégré englobe les composantes de captage, de traitement, de transport et de distribution de l'eau, ainsi que le renforcement des centres de distribution de Bita, Cabolombo, Ramiros, Mundial, Benfica Dois et Camama.

L'infrastructure d'eau bénéficiera aux populations des municipalités de Belas, Kilamba, Camama et Talatona, couvrant des zones telles que Quenguela, Vila Verde, Cabolombo, Ramiros, Morro dos Veados, Vila Flor, Simione, Chimbicato, Camama Sede, Nginga Bandi, 4 de Abril, Jardim do Éden, Benfica, Patriota, Dangereux, Zona Verde et Benvindo.

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Après l'achèvement des travaux de génie civil en décembre 2026, la mise en service, les essais et la mise en exploitation progressive des différents composants du système devraient débuter en janvier 2027.

Considéré comme l'un des projets structurants pour le renforcement et l'extension du réseau d'eau potable de la capitale de São Paulo, ce projet bénéficiera à environ 2,5 millions d'habitants, garantissant une distribution plus régulière et de meilleure qualité de cette précieuse ressource.

Le ministère de l'Eau et de l'Énergie (MINEA) souligne dans sa note que ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Exécutif angolais pour étendre et moderniser les infrastructures publiques, dans le but d'améliorer la santé publique, de stimuler l'activité économique et de promouvoir le développement urbain de Luanda.