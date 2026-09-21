Angola: Le bâtonnier appelle les avocats à participer aux réformes de la justice

Luanda — Le bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Angola (OAA), José Luís Domingos, a lancé samedi, à Luanda, un appel aux avocats afin qu'ils participent au débat sur la justice et contribuent aux réformes nécessaires du système.

S'exprimant lors de l'ouverture de la deuxième journée du programme précédant les célébrations du 30e anniversaire de l'OAA, José Luís Domingos a également exhorté les institutions à respecter la fonction constitutionnelle des avocats.

« Lorsque l'Ordre des avocats exerce ses pouvoirs, supervise, intervient ou questionne, il ne s'oppose pas aux institutions, il respecte la Constitution », a-t-il déclaré.

Selon le bâtonnier, l'État de droit n'existe que lorsqu'il existe une profession juridique libre, indépendante et responsable, capable de défendre la dignité de la personne face à tous les pouvoirs.

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José Luís Domingos a indiqué que l'OAA compte actuellement 17 000 membres sur l'ensemble du territoire national.

Le premier bâtonnier plaide pour une justice plus rapide

Le premier bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Angola (OAA), Manuel Gonçalves, a plaidé pour une administration publique et un système judiciaire plus rapides, capables de répondre aux droits et aux intérêts des citoyens et des entreprises.

Selon Manuel Gonçalves, il y a encore des pratiques et des valeurs éthiques et juridiques qui nuisent à la transparence et entravent le fonctionnement des institutions persistent.

À son avis, lorsque les forces de l'ordre se sentent investies d'un pouvoir excessif, elles peuvent créer des difficultés artificielles et compromettre le principe de légalité.

En réponse, il a souligné la nécessité de renforcer la confiance envers les avocats et de crédibiliser les systèmes administratif et judiciaire, condition qu'il juge indispensable à l'amélioration du climat des affaires dans le pays.

« Ne nous faisons pas d'illusions, le système judiciaire est interinstitutionnel et nous avons tous l'obligation de créer et de renforcer une culture institutionnelle capable de bâtir un pays meilleur », a-t-il déclaré.

Concernant l'évolution de l'OAA Au cours des 30 dernières années, Manuel Gonçalves a déclaré que l'institution avait été pionnière dans la création d'un centre de documentation et d'information, parmi d'autres initiatives.

L'OAA a été proclamé le 20 septembre 1996 au Palais des Congrès de Luanda.

Cette proclamation a été précédée de l'approbation des statuts de l'OAA par le décret n° 28/96 du 13 septembre du Conseil des ministres, et suivie d'élections pour pourvoir ses postes statutaires.