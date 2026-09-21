Afrique: Le pays et le Cap-Vert renforcent le dialogue politique et la coopération bilatérale

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a évoqué samedi, à Praia, le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Angola et le Cap-Vert, lors d'une rencontre avec son homologue capverdien, Manuel Amante da Rosa.

Cette rencontre s'est déroulée lors d'une brève escale du ministre angolais dans la capitale capverdienne, dans le cadre de son voyage à New York, où il rejoindra la délégation angolaise à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui débute lundi.

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont abordé des questions d'intérêt commun, en particulier le renforcement de la coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, social et culturel.

Téte António et Manuel Amante da Rosa ont également passé en revue des sujets d'intérêt commun et réaffirmé l'importance de maintenir le dialogue politique et diplomatique, ainsi que de créer de nouvelles opportunités pour développer les relations bilatérales.

La rencontre a également permis de souligner les liens historiques d'amitié, de solidarité et de fraternité entre les deux peuples et les deux pays, ainsi que la nécessité de dynamiser les relations commerciales et économiques pour le bénéfice mutuel des deux parties.