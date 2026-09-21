Afrique: Le pays élu au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique

Luanda — L'Angola a été élu pour un mandat tournant au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour la période 2026-2028, rejoignant ainsi le groupe des six sièges réservés au continent africain.

L'élection a eu lieu lors de la 70e Assemblée de l'AIEA, qui s'est tenue du 14 au 18 de ce mois à Vienne, en Autriche.

Le Conseil des gouverneurs est l'un des organes décisionnels de l'AIEA et se compose de 35 membres.

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Il se réunit pour examiner le programme et le budget de l'AIEA et formuler des recommandations à la Conférence générale à ce sujet.

Il est également chargé d'approuver les accords de garanties et de publier les normes de sûreté de l'Agence, ainsi que de nommer le Directeur général de l'Organisation, sous réserve de l'approbation de la Conférence générale.

Suite à cette élection, l'Angola rejoint le groupe des six sièges réservés au continent africain, selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Autriche et de la Mission permanente auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Vienne.

Des représentants des États membres à différents niveaux ont assisté à l'événement, notamment des ministres, vice-ministres, représentants permanents auprès de l'AIEA et des autorités nationales de l'énergie nucléaire, organisations internationales et non gouvernementales, scientifiques, experts du secteur nucléaire et représentants de l'industrie nucléaire.

Lors de son intervention, l'ambassadrice d'Angola en Autriche, Isabel Godinho, a salué le travail du secrétariat de l'Agence pour la réalisation de ses objectifs.

Elle a précisé que ce travail ne se limite pas aux programmes de surveillance des centrales nucléaires et des matières radioactives, qui, dans le contexte international actuel, constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales.

Elle a souligné que l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques doit demeurer une priorité pour l'AIEA.

Elle a également évoqué le partenariat que l'Angola développe avec l'AIEA dans le cadre des programmes de coopération technique, permettant le développement et le renforcement des capacités dans les domaines de la santé humaine et animale, de l'agriculture, de la gestion des ressources en eau et des sols, de l'environnement, de la formation scientifique et de la sûreté nucléaire et radiologique.

Lors de son allocution, elle a salué la contribution de l'initiative « Rayons d'espoir », promue par l'AIEA, qui a été essentielle pour l'Angola en renforçant les infrastructures, les services de santé, la formation et la spécialisation des professionnels, ainsi que l'accès aux technologies de prévention, de diagnostic et de traitement du cancer.

La diplomate s'est félicitée de l'adhésion du Timor Oriental à l'AIEA, qui devient ainsi son 182e État membre.

La délégation angolaise à cet événement comprenait les directeurs de l'Agence de réglementation de l'énergie atomique (AREA), de l'Autorité nationale des armes et du désarmement (ANCAD), du Bureau juridique et des échanges du ministère de l'Énergie et de l'Eau, et de l'Institut angolais de lutte contre le cancer.

Des techniciens des ministères des Relations Extérieures, des Finances, de la Santé, de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, ainsi que de la Mission permanente, ont également participé à la réunion.

La Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est le principal organe décisionnel de l'AIEA, qui compte actuellement 182 États membres.

Son objectif est d'analyser les activités menées par l'Agence, de définir ses priorités et son programme de travail, et de promouvoir les programmes de coopération internationale dans le domaine de l'utilisation pacifique des sciences et technologies nucléaires.

L'Angola est membre de l'AIEA depuis novembre 1999 et, dans le cadre de sa coopération avec cette organisation, les parties ont signé en mars 2024 le Programme-cadre national pour l'Angola 2024-2029.

Ce programme vise à fournir une assistance par le biais du transfert de technologies et de connaissances dans les domaines suivants : radioprotection et sûreté, agriculture et alimentation, santé et nutrition, eau et environnement, industrie et énergie.