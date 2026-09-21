Afrique: L'Égypte forme des archéologues angolais

Le Caire — L'Égypte formera des archéologues et des spécialistes angolais en paléontologie et en archéologie dans le cadre d'un accord de coopération culturelle signé samedi au Caire entre les deux pays.

L'information a été communiquée par le ministre angolais de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, après la signature de l'instrument juridique, qui marque une nouvelle étape dans la coopération entre l'Angola et l'Égypte, alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Selon le ministre, la première phase consistera à former des équipes angolaises, qui bénéficieront ensuite d'une formation spécialisée en paléontologie et en archéologie, domaines dans lesquels l'Égypte possède une expertise reconnue.

Filipe Zau, accompagné de l'ambassadeur d'Angola en Égypte, Maquento Lopes, a également évoqué la possibilité de programmes de formation dans les domaines des arts du spectacle, de l'audiovisuel, des foires et de l'artisanat.

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Le gouvernant a également salué la proposition du ministre égyptien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdel Aziz Konsowa, de créer une « Journée de l'Angola en Égypte » et une « Journée de l'Égypte en Angola », afin de rapprocher les deux peuples par le biais de la culture.

Pour Filipe Zau, les liens historiques unissant les deux pays justifient un approfondissement de la coopération culturelle, notamment compte tenu du rôle de l'Égypte au sein du Mouvement des non-alignés et de l'ancienne Organisation de l'unité africaine (OUA), prédécesseur de l'Union africaine (UA), dont l'Angola est également membre.

Le ministre a également souligné l'importance de cette coopération dans le contexte des débats africains sur les réparations pour les conséquences de la traite négrière et la restitution des biens culturels emportés du continent.

Évoquant les pyramides de Gizeh, Filipe Zau a déclaré qu'elles constituent une source de fierté pour l'Égypte et l'Afrique, témoignant du rayonnement des anciennes civilisations africaines.

« Pour la République d'Angola, le document signé marque le début d'un travail de longue haleine pour l'avenir », a-t-il conclu.

Samedi, Filipe Zau a assisté à un match de football opposant les communautés angolaise et mozambicaine en Égypte, qui s'est soldé par une victoire du Mozambique (2-1).

Ce dimanche, le ministre inaugurera, sur la place des Héros au Caire, le buste du premier président de la République populaire d'Angola, António Agostinho Neto, dans le cadre des célébrations de la Journée du Héros National.