Angola: Wiliete écrase Libolo 5-0 au stade d'Ombaka

Benguela — Le Wiliete de Benguela a largement battu le Recreativo do Libolo (5-0) ce dimanche, lors de la cinquième journée de la Liga Unitel Girabola 2026-2027, disputée au stade national d'Ombaka (Benguela).

Le Wiliete a ouvert le score dès les premières minutes grâce à Sidibé, sur une passe décisive de Bito à l'issue d'une action menée sur le flanc droit.

Jusqu'à la pause, la rencontre est restée tactiquement équilibrée mais pauvre en occasions franches, la première mi-temps s'achevant sur un avantage d'un but pour le Wiliete (1-0).

À la reprise, l'entraîneur du Wiliete, Beto Bianchi, a procédé à trois changements, faisant entrer Ning, Janderson et Célio à la place de Bito, Mule et Sidibé, dans le but de dynamiser le milieu de terrain.

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La stratégie a porté ses fruits : à la 48e minute, Mabululo a porté le score à 2-0.

À la 62e minute, Mabululo a récidivé, cette fois sur un centre de Célio. L'avant-centre a repris le ballon de volée pour porter le score à 3-0.

Face à la domination des locaux, l'entraîneur du Recreativo do Libolo, Osvaldo Roque « Jony », a procédé à trois remplacements à la 69e minute, faisant entrer Catraio, Gui et Quinho à la place de Maninho, Tchube et Cuxixima.

Cependant, le Wiliete a continué de maîtriser le match et a inscrit un quatrième but à la 80e minute par l'intermédiaire de Ning ; ce dernier a reçu une passe de Mabululo et, se retrouvant seul face au but, a battu le gardien Beny.

À la 85e minute, le Wiliete a scellé le score. Ning a effectué une percée dans l'axe et a décoché une frappe puissante sur la barre transversale ; Walter Monteiro, bien placé, a profité du ballon qui revenait en jeu pour fixer le score final à 5-0.

Grâce à cette victoire, le Wiliete de Benguela conserve la tête du Girabola avec 15 points, tandis que le Recreativo do Libolo reste bloqué à quatre points.