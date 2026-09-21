Angola: L'APF renforce son engagement dans la formation de base du football féminin à Cunene

Ondjiva — Le président de l'Association provinciale de football (APF) du Cunene, Andelson Valengifa, a réaffirmé ce dimanche à Ondjiva l'importance de la formation de base comme stratégie pour dynamiser et renforcer le football féminin dans la province.

Cette position a été exprimée en marge du lancement du premier championnat de football féminin dans la catégorie des moins de 15 ans (U15) -- une compétition inédite à Cunene (nord d'Angola) réunissant sept équipes et qui se déroulera jusqu'en décembre.

Selon Andelson Valengifa, l'initiative vise à former des joueuses de qualité afin de renforcer, à l'avenir, les sélections provinciales (jeunes et seniors) et d'élever le niveau de compétition du football féminin.

Parallèlement, les championnats de formation masculins des catégories moins de 12 ans (U12) et moins de 14 ans (U14) ont également débuté, s'inscrivant dans le cadre de la saison sportive 2025/2026.

Le responsable a par ailleurs annoncé que la saison sportive 2026/2027 débuterait le 3 octobre avec la Supercoupe provinciale.

L'APF du Cunene gère actuellement huit clubs, deux terrains en gazon synthétique à Ondjiva et 20 terrains en terre battue répartis dans les municipalités de la province.