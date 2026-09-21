Angola: MMA - Le pays domine le Championnat du monde junior avec 15 médailles

Luanda — L'équipe nationale junior angolaise a dominé le Championnat du monde open de MMA (arts martiaux mixtes), baptisé « Coupe du monde ouverte Angola Dipanda », remportant 15 médailles lors de la compétition qui se déroule au Pavillon polyvalent de Kilamba à Luanda.

Les athlètes angolais ont décroché quatre médailles d'or, une d'argent et une de bronze chez les hommes, tandis que chez les femmes, elles ont remporté quatre médailles d'or et deux d'argent.

Grâce à cette performance, l'Angola a terminé première du tableau des médailles chez les jeunes, suivie de la Syrie avec deux médailles (une d'or et une de bronze).

L'Afrique du Sud a occupé la troisième place avec une médaille d'or, tandis que le Brésil et l'Irak ont remporté chacun une médaille d'argent. L'Uruguay a remporté une médaille de bronze.

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Parallèlement, les demi-finales du Championnat du monde senior se poursuivent, la finale étant prévue ce dimanche.

Ce même dimanche, jour de clôture de la compétition, se tient le Gala international professionnel de MMA à 19h00, une initiative qui s'inscrit également dans le cadre des célébrations de la Journée du héros national.

Considéré comme l'un des plus grands événements internationaux de MMA jamais organisés sur le continent africain, l'« Angola Dipanda Open World Cup » réunit 258 athlètes de différents pays.

La compétition compte également 21 juges, dont 14 angolais.