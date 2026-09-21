Angola: La maternité de Cabinda a réalisé plus de 2 000 césariennes en un an

20 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING/JFC/DP/LUZ

Cabinda — Sur les 8 388 accouchements enregistrés à la maternité provinciale de Cabinda depuis sa réouverture le 15 septembre 2025, 2 464 ont été effectués par césarienne.

Ces chiffres ont été communiqués à la presse samedi par le directeur général de l'établissement, Alberto Tembo, dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de la maternité.

Alberto Tembo a également indiqué qu'au cours de cette période, 8 240 naissances vivantes, 150 interventions gynécologiques et 10 512 hospitalisations ont été enregistrées dans cet hôpital.

Selon la source, bon nombre de patientes sont arrivées à l'établissement dans un état critique, présentant des cas de pré-éclampsie, d'hémorragie ou ayant été transférées pour des complications obstétricales.

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Le médecin a conseillé aux femmes enceintes de se rendre régulièrement aux consultations prénatales afin d'éviter les accouchements à haut risque.

Le spécialiste a réaffirmé l'engagement des professionnels de santé à continuer de fournir aux patientes des soins médicaux et pharmaceutiques de qualité.

La maternité dispose d'une capacité de 120 lits, de trois salles d'accouchement, de trois blocs opératoires, de deux salles de soins intensifs, d'une pharmacie et d'autres services.

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