Angola: Le gouverneur d'Uíge inaugure des ponts sur les rivières Longe et Lomba

20 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/LUZ

Uíge — Les ponts métalliques enjambant les rivières Longe et Lomba, dans la municipalité de Nsosso (province d'Uíge), ont été inaugurés ce dimanche par le gouverneur provincial, José Carvalho da Rocha.

D'une capacité de 70 tonnes chacun, ces ouvrages relient le chef-lieu de la municipalité de Nsosso aux communes de Cuilo Futa (Sacandica) et Cuilo Pombo (Sanza-Pombo).

Le pont sur la rivière Longe mesure 21 mètres de long sur 5 mètres de large, tandis que celui sur la rivière Lomba affiche une longueur de 33 mètres pour une largeur de 7 mètres.

Les travaux de reconstruction de ces ponts ont duré respectivement 22 et 60 jours, pour un budget global de 400 millions de kwanzas.

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Lors de la cérémonie, le gouverneur de la province d'Uíge, José Carvalho da Rocha, a déclaré que ces ponts faciliteraient la liaison entre la municipalité de Nsosso et les localités de Maquela do Zombo et Sanza Pombo.

Le responsable a annoncé que trois autres ponts situés sur le même tronçon seraient prochainement réhabilités afin de faciliter la circulation automobile et l'acheminement de la production agricole vers diverses municipalités de la région.

Par ailleurs, José Carvalho da Rocha a annoncé la construction de la plus grande sous-station électrique de la province d'Uíge, dans la municipalité de Nsosso.

Il a précisé que cette sous-station permettrait d'alimenter en électricité les municipalités de Damba, Bungo, Nova Esperança, Quimbele et Milunga.

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