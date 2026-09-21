Afrique: Foot/COSAFA - La Sélection des moins de 20 ans écrase l'Eswatini

Luanda — L'équipe nationale angolaise de football des moins de 20 ans a écrasé samedi, l'Eswatini, 4-0, en match d'ouverture du groupe B de la Coupe COSAFA, qui se déroule à Maputo, au Mozambique.

Les buts angolais ont été marqués par Domingos (21e minute), Kulica (34e minute), Jairo (45e minute) et Luís Panda (49e minute).

Grâce à ce résultat, l'Angola prend la tête du groupe avec trois points, tandis que l'Eswatini est quatrième, sans aucun point.

L'Angola affrontera l'Afrique du Sud le 21 à 14h00. Dans le même groupe, l'Afrique du Sud a battu le Lesotho 3-0 et occupe la deuxième place avec également trois points, tandis que le Lesotho est troisième avec 0 point.

Dans le groupe A, le Mozambique, pays hôte, a battu les Seychelles 4-1, et la Namibie a vaincu Maurice 1-0.

Dans le groupe C, la Zambie a battu le Malawi 2-0.

L'Afrique du Sud est la tenante du titre, conquis en 2025.