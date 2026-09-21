Sénégal: Électrification rurale - Le PUDC raccorde 24 villages dans les départements de Kébémer et Louga

21 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le Programme d'Urgence de Développement Communautaire (PUDC) poursuit ses interventions en faveur de l'accès à l'électricité en milieu rural. Du 17 au 20 septembre 2026, une mission conduite par son Coordonnateur national, Gade Kounta, a permis le raccordement de 24 villages répartis dans 12 communes des départements de Kébémer et de Louga.

Village après village, les réseaux de moyenne et basse tension (MT/BT) ont été mis sous tension en présence des autorités administratives et locales ainsi que des populations. Une opération qui marque une nouvelle étape dans l'extension de l'accès à l'électricité dans les zones rurales de la région de Louga.

Accompagné de son équipe, le Coordonnateur national du PUDC a également profité de cette mission pour échanger directement avec les maires et les habitants sur les besoins prioritaires de leurs territoires.

Ces rencontres ont notamment permis d'évoquer la préparation de la troisième phase du PUDC. À cette occasion, Gade Kounta a invité les maires à faire remonter leurs besoins et priorités afin que les attentes exprimées au niveau local puissent être prises en compte dans la programmation des prochaines interventions.

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À travers cette démarche participative, le PUDC entend ainsi rapprocher sa programmation des réalités des collectivités territoriales et mieux cibler ses futures actions. L'ambition affichée est de poursuivre les efforts en faveur d'un développement communautaire inclusif et durable.

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