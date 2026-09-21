Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - L'élan de coeur de l'AJCA en faveur des élèves albinos

L'Association Jonhy Chancel pour les albinos (AJCA) a offert, le 19 septembre à Brazzaville, en partenariat avec l'Unicef et l'appui du consulat de la République de Saint-Marin, des kits scolaires et des crèmes solaires aux élèves vivant avec albinos. Lancée par la ministre des Affaires sociales et l'Action humanitaire, Marie-France Hélène Lydie Pongault, sous le label de « Tous à l'école », cette opération va se poursuivre jusqu'à Pointe-Noire.

A Brazzaville, ils sont plus de 400 élèves albinos à avoir été touchés par cet élan de générosité de l'AJCA grâce à l'appui de ses partenaires, alors qu'à Pointe-Noire, près de 300 enfants sont ciblés pour recevoir des kits scolaires et de crèmes solaires. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des élèves albinos à la veille de la rentrée scolaire. Une initiative positivement appréciée par les bénéficiaires dont certains ne savaient plus à quel saint se vouer.

Accompagnant l'initiative depuis trois ans, l'Unicef a salué la mobilisation de la communauté autour des droits des personnes vivant avec l'albinisme. Selon sa représentante résidente au Congo, Mariavittoria Ballotta, l'école est d'abord un lieu de joie, de socialisation, d'apprentissage, un lieu qui permet aux hommes de s'intégrer dans la société et d'y contribuer.

« Donc, il est important de s'assurer que tous les enfants, ceux vivant avec albinisme, entre autres, puissent avoir accès à l'école, à l'apprentissage, à s'épanouir, à s'amuser, à se faire des amis et à se sentir partie intégrante. Aujourd'hui, nous célébrons la rentrée scolaire, l'Unicef se réjouit d'avoir pu contribuer, même sous une forme très symbolique, à sa réussite », a-t-elle rappelé, souhaitant que les kits reçus puissent assurer l'intégration des bénéficiaires dans la société.

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Partenaire historique de l'AJCA, le consul honoraire de la République de Saint-Marin au Congo, Marcello della Porte, a, lui aussi, rassuré le président de cette ONG de son appui constant dans l'accompagnement de toutes ses initiatives. « Nous sommes depuis quelques années des partenaires de l'association Johny Chancel qui veille au droit et à la santé des albinos et à leur scolarisation. Notre consulat, par les biais de la République, vient en appui au niveau de l'association dans le but d'assurer une rentrée scolaire correcte aux enfants, leur santé et aussi voir que tout puisse se passer de la meilleure façon », a-t-il déclaré.

Le gouvernement réaffirme son soutien à l'AJCA

Le président de cette association éponyme, Jhony Chancel Ngamouana, a, quant à lui, rappelé qu'en dépit des discriminations, du rejet et de tout ce que les personnes vivant albinisme peuvent subir dans leur vie au quotidien, l'AJCA et ses partenaires ont décidé d'accompagner plus de 650 enfants à l'orée de la rentrée scolaire.

« Nous pensons que l'éducation est très importante et une chose fondamentale, d'où la nécessité de donner la chance à tout le monde. On ne peut pas parler de l'égalité des chances, si d'un côté il y a des enfants qui vont à l'école et l'autre ceux qui n'y vont pas. Très souvent, les personnes vivant avec albinisme naissent dans des familles un peu démunies, par conséquent, pour soutenir leur scolarité, c'est parfois très compliqué. C'est pour cela que nous essayons, à chaque rentrée scolaire, d'accompagner ces familles pour que leurs enfants puissent aussi bénéficier d'une éducation digne comme les autres », a-t-il justifié.

La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a indiqué qu'offrir un kit à un enfant à l'approche de la rentrée scolaire est une manière de lui donner les moyens de reprendre le chemin de l'école avec dignité, confiance et espoir. Il s'agit aussi d'une façon de soulager, a poursuivi Lydie Pongault, les parents qui, malgré les efforts, font parfois fasse à des difficultés importantes.

Cette initiative s'inscrit pleinement, d'après elle, dans la vision du gouvernement qui a fait de la protection sociale, de la lutte contre les inégalités et de l'investissement dans le capital humain des priorités majeures du développement inclusif. Elle répond également aux orientations du Programme national de développement 2022-2026 et de la Politique nationale d'action sociale 2023-2026.

« Par ce geste de solidarité, vous me rappelez une vérité essentielle : l'éducation est un droit fondamental. Elle est la clé de l'autonomie, le socle de l'épanouissement des familles et l'un des fondements d'une nation forte, responsable et prospère. Votre action mérite sa place et une attention toute particulière, car elle s'adresse à des enfants et à des familles confrontées à la précarité, à la discrimination et à d'autres difficultés de la vie. En leur tendant la main, vous leur dites qu'ils ont leur place à l'école », a-t-elle souligné.

Notons que cette cérémonie qui s'est déroulée au siège de l'AJCA a connu la participation de plusieurs partenaires dont l'ambassadeur de l'Inde au Congo, Madan Lal-Raigar, et le consul du Royaume de Belgique, Christian Bula Lokwa. Ils ont tous salué le leadership de l'ONG présidée par Jhony Chancel Ngamouana dans la défense et la protection des droits des albinos.