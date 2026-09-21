Congo-Brazzaville: Sécurité civile - Assurer une gestion efficace des urgences

La conférence destinée aux responsables du commandement s'est ouverte le 21 septembre à Brazzaville. Elle vise, entre autres, à établir un cadre de référence commun, indispensable pour harmoniser les méthodes d'action, consolider une synergie interservices et garantir une réponse opérationnelle toujours plus cohérente face aux urgences du terrain, au profit de la population.

Organisée par le commandement de la sécurité civile sur le thème « Pour une cohérence et une efficacité renouvelée : synergie et harmonisation des pratiques pour renforcer la sécurité civile », cette conférence, qui va durer trois jours, a pour objectifs de standardiser et harmoniser les pratiques professionnelles au sein du commandement de la sécurité civile, notamment les méthodes de travail, documents et écrits de service ; promouvoir une collaboration active entre les responsables de la sécurité civile, en encourageant les échanges réguliers et le partage d'expérience ; instaurer un dispositif régulier d'évaluation des pratiques, afin de garantir l'amélioration continue des services ; identifier les solutions idoines aux dysfonctionnements internes des services.

Il est, par ailleurs, question de « l'évaluation de nos actions : nous passerons en revue le bilan de l'année écoulée et structurerons notre plan d'action pour l'année en cours ; la rigueur et la discipline : la maitrise et l'application stricte des procédures disciplinaires au sein de la force publique seront au coeur de nos échanges ; l'uniformisation administrative : nous nous procurerons des modèles types de documents uniformisés pour l'exécution fluide et normée du service, en sortant d'une certaine rouille administrative qui ne saurait s'incruster davantage ; l'exercice du commandement : nous partagerons des réflexions approfondies sur le leadership, la gestion du personnel, du matériel et le renforcement capacitaires de nos unités opérationnelles », a dit en substance dans son allocution d'ouverture le commandant de la sécurité civile, le général de police 1re classe Albert Ngoto.

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Revenant sur le contexte de l'organisation de cette session, le commandant de la sécurité civile a rappelé qu'elle fait suite à une évaluation interne rigoureuse qui a mis en lumière des disparités dans la compréhension des concepts, de nos missions, nos méthodes de travail, le respect des procédures administratives, ainsi que l'application des directives, tant de la hiérarchie que du commandement. Face à ce constat, il devenait impératif de marquer un temps d'arrêt.

Il sied de noter que les travaux de cette conférence s'articuleront autour d'exposés thématiques en interactions dynamiques, construits autour des enjeux majeurs administratifs et opérationnels ci-après, à savoir bilan annuel 2025 des activités et programme annuel 2026 du commandement de la sécurité civile ; gestion du personnel ; documents uniformisés liés à l'exécution du service ; leadership dans l'exercice du commandement.

Participent à cette session, les directeurs centraux, chefs de division au niveau central, commandants territoriaux, commandant territoriaux adjoints ; commandant des centres de secours et individualités.