Angola: MMA - La FAMMA vise de meilleurs résultats pour le Mondial en Géorgie

Luanda — Le président de la Fédération angolaise d'arts martiaux mixtes (FAMMA), Armando Diogo « Scott », a fixé ce dimanche à Luanda un objectif pour l'équipe nationale lors des Championnats du monde de la discipline, qui se tiendront en Géorgie en 2027 : augmenter ou maintenir le nombre de médailles.

S'exprimant à l'issue de l'« Angola Dipanda Open World Cup », organisé au complexe multisports de Kilamba, le dirigeant a souligné l'importance de cette compétition pour la préparation des athlètes en vue des prochains Mondiaux.

Armando Diogo « Scott » a affirmé que la tenue de cet événement a permis à la fédération de concrétiser la vision établie il y a deux ans par la Fédération internationale, à savoir l'organisation d'une compétition de niveau mondial sur le continent africain.

Selon le dirigeant, la participation des athlètes a également servi à évaluer le niveau de compétitivité de la sélection avant les Mondiaux en Géorgie.

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« Nous allons consolider les titres remportés par l'Angola et je suis convaincu que nous maintiendrons ce niveau d'excellence, qui a confirmé le statut de champion du monde du pays », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le président de la FAMMA a assuré que la préparation technique de l'équipe nationale se poursuivrait en vue des prochaines échéances internationales, qualifiant de solides les processus mis en place par la fédération.

Armando Diogo a également souligné la progression significative des athlètes, tant chez les seniors que dans les catégories de jeunes intégrées au processus de préparation de l'équipe nationale.

« Les athlètes ont considérablement progressé, non seulement les seniors mais aussi les jeunes, qui ont été intégrés et ont fait preuve d'une évolution remarquable », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que, sur les 15 jeunes athlètes sélectionnés, seuls trois n'ont pas réussi à avancer dans la compétition, les autres ayant affronté des adversaires de haut niveau venus d'Uruguay, du Liban, du Portugal et du Brésil, des pays occupant des places de premier plan au classement mondial de la catégorie.

« Nos athlètes ont effectué des stages très tôt, car nous savions que nous aurions besoin des jeunes », a-t-il expliqué.

Armando Diogo a jugé essentiel d'accorder une attention particulière à la transition des catégories jeunes et juniors vers les seniors, ces athlètes constituant l'avenir de la discipline e Angola.

« Notre mission est de continuer à investir dans nos athlètes afin qu'ils deviennent des champions, qu'ils évoluent avec dignité et qu'ils exploitent leur potentiel », a-t-il affirmé.

Lors de l'Angola Dipanda Open World Cup, l'équipe nationale a remporté 29 médailles : neuf en or, 14 en argent et six en bronze.