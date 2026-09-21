Angola: Rosa Costa couronnée lors du retour de Miss Huambo après neuf ans d'interruption

Huambo — Rosa Costa, étudiante de 24 ans en troisième année d'Administration et de Marketing, a remporté le titre de Miss Huambo 2026 aux premières heures de ce dimanche, marquant le retour du concours après neuf ans d'interruption.

La nouvelle Miss Huambo a reçu une voiture neuve comme prix principal, à l'issue d'une soirée marquée par la beauté, la culture et l'émotion, réunissant 20 candidates.

Yolanda Fidalgo a été élue première dauphine et a reçu un million de kwanzas, une bourse d'études supérieures, ainsi qu'une formation à la conduite et une formation professionnelle.

Josefa da Saudade Catalela a décroché le titre de deuxième dauphine, remportant 500 000 kwanzas, une bourse d'études, une formation en gestion et une formation à la conduite.

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Dans les catégories spéciales, Rosa Costa a également été élue Miss Popularité grâce au vote du public sur les réseaux sociaux, tandis qu'Helena Capandji et Marizente Penda ont remporté respectivement les titres de Miss Sympathie et Miss Photogénique.

Les lauréates de ces trois catégories spéciales ont reçu chacune 250 000 kwanzas, ainsi qu'une formation en gestion administrative.

Rosa Costa succède à Anilaine Machado, gagnante de la dernière édition organisée il y a neuf ans.

Le retour de Miss Huambo, dont le jury était présidé par Martolino Pestana, s'inscrivait dans le programme des festivités marquant le 114e anniversaire de la ville de Huambo, célébré ce jour. ALH/LUZ