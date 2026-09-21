Angola: Bornito de Sousa effectue une visite privée en Égypte

Luanda — L'ancien vice-président de la République, Bornito de Sousa, effectue depuis dimanche une visite privée de quatre jours en Égypte, consacrée essentiellement à approfondir ses connaissances sur certains des principaux monuments historiques et scientifiques de ce pays d'Afrique du Nord.

Au cours de son séjour, Bornito de Sousa prévoit notamment de visiter le Grand Musée égyptien, les Pyramides de Gizeh, la nouvelle capitale administrative et la bibliothèque d'Alexandrie, parmi d'autres sites d'intérêt historique et scientifique.

Le Grand Musée égyptien est considéré comme le plus grand musée au monde consacré à une civilisation unique; il rassemble des millénaires d'histoire de l'Égypte antique.

Les Pyramides de Gizeh constituent l'un des monuments les plus emblématiques du pays et témoignent du génie architectural du monde antique ainsi que de l'héritage des pharaons.

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La nouvelle capitale administrative est, quant à elle, une mégapole intelligente conçue pour devenir le principal centre politique et administratif de l'Égypte.

Enfin, la bibliothèque d'Alexandrie se distingue par sa valeur historique et culturelle en tant qu'important centre de savoir et de recherche du monde antique.

À l'aéroport international du Caire, l'ancien vice-président de la République a été accueilli par l'ambassadeur d'Angola en Égypte, Maquento Sebastião Lopes.

Bornito de Sousa a quitté ses fonctions de vice-président de la République en septembre 2022.

Par la suite, il a créé la Fondation Bornito de Sousa, dont l'objectif est de promouvoir la solidarité sociale et l'altruisme afin de contribuer au développement durable de l'Angola.

La fondation soutient des personnes, des projets et des communautés par le biais d'initiatives à caractère socio-économique et philanthropique, en collaboration avec des partenaires des secteurs public et privé, tant nationaux qu'étrangers.