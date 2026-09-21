Tunisie: Un « faux » procureur de la République arrêté à La Marsa pour escroquerie

Les agents de la brigade de la police judiciaire de La Marsa ont réussi à appréhender un individu qui avait usurpé l'identité d'un procureur de la République afin de s'emparer de l'argent de plusieurs citoyens, selon ce qu'a confié une source sécuritaire à Mosaïque.

Les données indiquent que le suspect a falsifié une carte d'identité nationale, a changé son nom, s'est fait passer pour un juge militaire et s'est présenté aux citoyens en tant que procureur de la République.

Les enquêtes ont révélé, jusqu'à présent, qu'il a escroqué 4 personnes et s'est fait remettre des sommes d'argent atteignant 20 000 dinars. Selon la même source sécuritaire, les investigations se poursuivent pour découvrir l'ensemble des circonstances de l'affaire et identifier le nombre de victimes.

Il est à noter qu'il a été placé en garde à vue pour la poursuite de l'enquête, après consultation du ministère public de Tunis.