Tunisie: Dattes - Une production record de plus de 400 000 tonnes et un milliard de dinars de revenus

La production de dattes en Tunisie a franchi, au cours de l'année 2025, le cap des 400 000 tonnes, atteignant un niveau record inédit dans les statistiques officielles, a révélé Aicha Ghzel, sous-directrice des fruits à la Direction Générale de la production agricole au ministère de l'Agriculture.

Intervenant sur les ondes de la Radio Nationale, Aicha Ghzal a indiqué que les recettes provisoires des exportations de dattes ont dépassé la barre des un milliard de dinars.

La responsable a expliqué que la saison d'exportation des dattes débute le 1er octobre de chaque année pour s'achever le 30 septembre de l'année suivante, ce qui explique pourquoi le chiffre officiel définitif des recettes n'a pas encore été proclamé. Elle a également rappelé que la Tunisie figure parmi les principaux pays exportateurs de dattes, occupant les premiers rangs tant en termes de volumes exportés que de revenus.

La responsable a souligné que les dattes tunisiennes sont présentes dans près de la moitié des pays du globe, la Tunisie exportant sa production vers quelque 90 nations, tout en précisant que la production n'est pas descendue sous la barre des 340 000 à 345 000 tonnes ces dernières années.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a ajouté que les estimations préliminaires pour la récolte de dattes de 2026 seront annoncées dans les tout prochains jours, prévoyant un volume compris entre 345 000 et 404 000 tonnes.

70 % de la production nationale concentrée à Kebili

La responsable a affirmé que 70 % de la production nationale de dattes provient du gouvernorat de Kebili, précisant que l'essentiel de cette production est constitué de la variété « Deglet Nour ».

Aicha Ghzal a fait savoir que les palmeraies s'étendent sur près de 61 000 hectares, principalement répartis entre les gouvernorats de Kebili, Tozeur, Gafsa et Gabès. Elle a par ailleurs mentionné que l'orientation actuelle du ministère de l'Agriculture tend vers l'expansion des superficies de palmiers dans le gouvernorat de Tataouine, soulignant que les surfaces actuelles y demeurent modestes.

Les prix des dattes sur le marché tunisien

Concernant les prix des dattes sur le marché local, elle a estimé qu'ils sont abordables et à la portée des consommateurs durant la période de récolte, avant d'évoluer en fonction des volumes stockés, de la qualité et des variétés proposées à la vente.

Enfin, elle a noté que le taux de consommation de dattes par habitant en Tunisie se situe entre 5 et 6 kg par an, précisant que la Tunisie, comparée à d'autres pays producteurs, n'occupe pas les premiers rangs en matière de consommation intérieure.