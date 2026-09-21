Tunisie: Nouvelles nominations à la Présidence du gouvernement

Une décision de la cheffe du gouvernement, en date du 18 septembre 2026, publiée dans le dernier numéro du Journal officiel de la République tunisienne (JORT), porte nomination des membres de la Commission Nationale de coordination, d'élaboration, de présentation des rapports et de suivi des recommandations en matière des droits de l'Homme.

La commission est composée de représentants de la Présidence du gouvernement, de plusieurs ministères ainsi que de l'Institut national de la statistique.

Sont ainsi nommés membres de la commission :

Nadia Saya, représentante de la Présidence du gouvernement.

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Le ministère de la Justice est représenté par Badia Jaziri et Mohamed Amine Guebsi, tandis que le ministère de la Défense nationale est représenté par Khamis Ghali et Abdel Salam Khemiri.

Pour le ministère de l'Intérieur, les membres désignés sont Fatma Mahdaouani et Ghada Dhaouadi.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger est représenté par Sami Saïdi et Sarra Chaouani Abidi.

La commission comprend également Adel Brahem, représentant du ministère des Finances, Yosra Mbarek, représentante du ministère de l'Économie et de la Planification, et Hamdi Khalfa, représentant du ministère des Affaires sociales.

Sont également nommées Faïza Jabloun, représentante du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Asma Hedri, représentante du ministère du Commerce et du Développement des exportations, et Khawla Ibrahim Faqih Ahmed, représentante du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Le ministère de la Santé est représenté par Hayet Sabri, celui de l'Éducation par Sondes Mahfoudh, et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par Meriem Belhaj Kacem.

La liste comprend également Nesma Hizami, représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports, Wafa Bensaoudi, représentante du ministère des Technologies de la communication, et Meriem Bekri, représentante du ministère des Transports.

Sont par ailleurs nommés Jilani Jlassi, représentant du ministère de l'Équipement et de l'Habitat, Khawla Achouri, représentante du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Siham Filali, représentante du ministère de l'Environnement, et Ridha Bouchahma, représentant du ministère du Tourisme.

La commission compte aussi Massaouda Hilali Battikh, représentante du ministère des Affaires religieuses, Hanen Benzarti, représentante du ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Iskander Hammami, représentant du ministère des Affaires culturelles, ainsi que Lilia Makhlouf, représentante du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Slim Khalifa, représentant des services chargés des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l'Homme, est également nommé membre de la commission.

Imen Kalaï, représentante des mêmes services, est désignée rapporteure de la commission, avec la qualité de membre rapporteure.

Enfin, Anissa Najjar, représentante de l'Institut national de la statistique, est nommée membre.

La décision du 18 septembre 2026 abroge et remplace la décision du chef du gouvernement du 16 juillet 2024 relative à la nomination des membres de la Commission Nationale de coordination, d'élaboration, de présentation des rapports et de suivi des recommandations en matière des droits de l'Homme.