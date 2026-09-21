Tunisie: Camp sino-arabe - La jeunesse de Jendouba honorée à Pékin

Dans le cadre du soutien et de l'encouragement de la jeunesse tunisienne d'élite qui brille dans les tribunes internationales ainsi que dans les rassemblements scientifiques et sportifs de la jeunesse, l'ambassade de la République tunisienne à Pékin a honoré la délégation de jeunes de l'Association de programmation et de robotique de Jendouba. Celle-ci a représenté la Tunisie lors du camp de la jeunesse sino-arabe, organisé du 13 au 19 septembre 2026 dans la ville de Ningxia, en Chine.

Cette rencontre a été l'occasion pour l'ambassadeur Adel Arbi de remercier les membres de l'association pour leur précieuse participation en Chine et leur distinction lors de ce forum. Il les a également encouragés à consentir davantage d'efforts et de dons afin d'être les meilleurs ambassadeurs de l'intelligence tunisienne, qui s'impose dans tous les domaines et représente la véritable richesse de notre pays, portant bien haut l'étendard national lors de toutes les manifestations internationales.