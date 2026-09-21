Tunisie: Centenaire du musée océanographique de Salammbô - Emission de deux timbres commémoratifs

La poste tunisienne émet, ce mardi 22 septembre 2026, deux timbres-poste à l'occasion du centenaire de l'inauguration du Musée océanographique « Dar El Hout » à Salammbô, et ce, en célébration de la mémoire nationale et en valorisant le patrimoine scientifique, culturel et maritime dont regorge la Tunisie.

Ces deux timbres-poste et les produits philatéliques associés seront mis en vente à partir de demain, mardi, dans tous les bureaux de poste. Il est également possible de les acquérir à distance via Internet, selon un communiqué publié par la poste tunisienne ce lundi.