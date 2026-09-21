Tunisie: Mise à jour de la 4e journée - - CA-ESZ (1-0) Kadida comme d'habitude

Buteur décisif, véloce et sauveur des Clubistes, il a été au bon endroit.

Fort de deux succès de rang en championnat, le Club Africain a croisé hier à Radès l'Espérance Sportive de Zarzis, un Onze qui avait auparavant plié face à l'US Monastirienne mais qui vient cependant de valider un ticket au tour suivant de la C3. Sur ce, pour le CA, les victoires récoltées en L1 et en C1 ne pouvaient que forcément engendrer de la confiance et favoriser l'enchaînement de nouveaux résultats positifs. Et avec davantage de confiance mentale via une pression psychologique quelque peu réduite après la double confrontation contre Djoliba en Ligue des champions, le CA comptait donc s'appuyer sur cette spirale pour enchaîiner en recevant l'ESZ. Coup d'envoi donné par Hamza Jaied, assisté par Amir Ayadi à la VAR. D'emblée, le CA de Maher Kanzari déclenche un pressing furieux en envoyant le ballon très haut dans le camp adverse.

Tout le bloc clubiste se rue immédiatement vers l'avant pour bloquer l'adversaire, contre pressing initié compris. Sur ce, l'ESZ de Moncef Mcharek semble cependant bien préparée mentalement à subir une pression aussi soudaine qu'intense. Bref, si tout se joue en début de match dans la moitié de terrain adverse, l'occupation du CA pourrait aussi et directement exposer les Clubistes aux contre-attaques, si la transition défensive n'est pas maîtrisée. Le match débute donc sur un rythme effréné et toutes les éventualités sont envisageables. 12' de jeu, le heading de Kinzumbi est repoussé par Ghanmi. La minute qui suit, Shrimi tente de loin, en vain. 17', Kinzumbi enveloppe vers Shrimi qui est en retard. 18', encore le Congolais Kinzumbi qui sert Shrimi qui croise trop de la tête. 29', Sadok Touj intervient devant Shrimi, décidément malchanceux sur ce début de match. Le Libyen croise de la tête la minute qui suit sans pour autant marquer. Le rythme ne faiblit pas mais les occasions manquent jusqu'à la 42' avec Amir Tajouri désaxé et qui ajuste une frappe détournée par Mouhib Chamekh.

Kinzumbi passeur

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Pause. De retour des vestiaires, même scénario avec un CA qui s'installe et pousse et une ESZ qui résiste et qui compte sur l'arme du contre pour surprendre. 49', servi par Shrimi, Kinzumbi croise mais Ghanmi détourne. 52', le même Kinzumbi enveloppe vers Harzi qui voit son heading détourné par le portier de l'ESZ. 56', à force d'insister, le CA va débloquer par Kadida qui dépose le cuir après un effort de Kinzumbi sur le couloir droit. Le CA mène désormais grâce au meilleur joueur sur le terrain, le Congolais Philippe Kinzumbi. Le rythme tombe d'un cran mais le CA revient à la charge à la 73' par Harzi qui sert Kadida dont le placé plein axe sera détourné par Touj. L'ESZ a raté deux occasions en or dans le temps additionnel face à une défense clubiste approximative. Trois points en or et le plein de victoires pour les coéquipiers de Zaddem.