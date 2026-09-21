Congo-Kinshasa: L'expansion immobilière réduit les espaces verts et accentue les risques environnementaux à Kinshasa (expert)

Selon des experts en environnement, l'expansion immobilière à Kinshasa s'accompagne d'une réduction progressive des espaces verts et du couvert végétal. Cette transformation du paysage urbain pourrait notamment accentuer les effets des fortes chaleurs et aggraver les risques liés aux inondations pendant les périodes de pluie.

Le phénomène est visible sur plusieurs grandes artères de la capitale, notamment le long des boulevards du 30 Juin et Lumumba, où les espaces végétalisés cèdent progressivement la place aux constructions et aux aménagements urbains.

Lors d'un entretien avec Radio Okapi dimanche 20 septembre, l'expert en environnement Alain Botoko, a alerté que la réduction des zones boisées affecte notamment la régulation du cycle de l'eau et les conditions climatiques dans la ville.

« Il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, toute la ville était un îlot de forêts. Aujourd'hui, les pluies sont devenues rares mais très menaçantes, parce que ce qui régule les pluies, ce sont les espaces verts. Ils retiennent d'abord les quantités d'eau et assurent l'autorégulation pour que le cycle de l'eau soit respecté », explique l'expert.

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La diminution du couvert végétal intervient dans un contexte marqué par la densification des constructions et la multiplication des surfaces bétonnées. Ces changements réduisent les espaces disponibles pour la végétation et laissent moins de place aux arbres dans plusieurs quartiers.

Les arbres jouent un rôle sur la qualité de vie

Au-delà de la gestion de l'eau, Alain Botoko insiste sur le rôle des arbres dans la régulation de la température et le bien-être des habitants.

« La fraîcheur de l'arbre apaise la tension, apaise le coeur humain et réduit le stress. [...] C'est l'arbre qui apporte la fraîcheur et adoucit le climat », souligne-t-il.

Face à la réduction des espaces verts, il appelle à une meilleure prise en compte de ces espaces dans la planification urbaine à Kinshasa. Il préconise notamment des normes environnementales et la préservation de zones vertes dans les projets d'aménagement.