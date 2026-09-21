Congo-Kinshasa: Journée internationale de la paix 2026 - L'ONU appelle à « investir dans la paix » face à l'instabilité mondiale

21 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La communauté internationale célèbre ce lundi 21 septembre la Journée internationale de la paix. Pour l'édition 2026, placée sous le thème « Investir dans la paix- Pour tous, partout, chaque jour », le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, appelle à renforcer les efforts en faveur de la paix, dans un contexte mondial marqué par de nombreuses crises.

Dans son message, le chef de l'ONU estime que la recherche de la paix reste un défi majeur, mais demeure une priorité urgente.

« Aujourd'hui, dans un contexte d'une instabilité vertigineuse, la quête de la paix peut sembler insurmontable, mais elle n'a jamais été aussi urgente », souligne Antonio Guterres.

La paix au-delà de l'absence de guerre

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le secrétaire général de l'ONU, la paix ne se limite pas à l'absence de conflits armés. Elle repose également sur la sécurité, la dignité, les opportunités et la coopération dans la vie quotidienne.

La Journée internationale de la paix 2026 rend ainsi hommage aux « artisans quotidiens de la paix », ces personnes qui, à travers des initiatives locales, contribuent à renforcer la stabilité et à construire une paix durable au sein de leurs communautés.

Antonio Guterres rappelle que la paix ne se construit pas uniquement dans les salles de conférence. Elle dépend également des actions individuelles et collectives menées au quotidien.

Chacun peut contribuer à la paix

À cette occasion, le secrétaire général des Nations unies encourage chacun à poser des gestes en faveur de la paix : consacrer du temps à aider une autre personne, faire entendre sa voix pour promouvoir un changement positif ou encore organiser des espaces de dialogue entre générations.

Il invite également les citoyens à utiliser leurs plateformes pour promouvoir des initiatives ou raconter des histoires porteuses de paix et d'espoir.

Pour Antonio Guterres, ces actions, même modestes, peuvent contribuer à faire de la paix une réalité dans les communautés, « pour tous, partout, chaque jour ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.