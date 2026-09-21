Congo-Kinshasa: Le vaccin Ervebo administré aux agents de la riposte contre Ebola en Ituri

La vaccination des agents de première ligne dans la lutte contre Ebola a été officiellement lancée samedi 19 septembre par le gouverneur de province de l'Ituri. Cette vaccination s'inscrit dans le cadre d'une étude scientifique visant à déterminer le niveau de protection que le vaccin pourrait éventuellement offrir contre la souche Bundibugyo. Pour l'instant, seules les zones de santé de Bunia et de Mongwalu sont ciblées dans le cadre de cette vaccination.

La coordonnatrice médicale de l'ONG internationale Médecins sans frontières (MSF) tient à clarifier que cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une recherche. Selon la docteure Nana Mumbu, l'objectif est de produire des données fiables permettant de mieux comprendre dans quelle mesure le vaccin Ervebo pourrait offrir une protection contre ce virus :

« Aujourd'hui, nous le savons, il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique disponible contre la maladie à virus Bundibugyo. Cependant, le vaccin Ervebo, que nous connaissons bien pour son expérience opérationnelle dans la lutte contre la maladie à virus Ebola Zaïre, pourrait offrir un certain niveau de protection croisée contre le virus Bundibugyo. Mais nous devons être très clairs sur ce point : l'efficacité d'Ervebo contre la maladie à virus Ebola, souche Bundibugyo, reste aujourd'hui incertaine et doit encore être démontrée. »

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Cette première phase cible principalement les agents de santé et autres travailleurs de première ligne, particulièrement exposés au virus.

Pour les autorités provinciales, leur protection permet également de préserver la capacité du système de santé à faire face à l'épidémie. Le gouverneur de l'Ituri, le général Gaby Kasongo, qui a lui-même reçu sa dose de vaccin, explique :

« La priorité accordée aux (agents) de santé et autres (agents) de première ligne se justifie par leur niveau particulier d'exposition dans l'accomplissement de leur mission quotidienne. Protéger les agents de première ligne, c'est protéger ceux qui surveillent la maladie, prennent en charge les patients, investiguent les alertes et travaillent dans le laboratoire. »

La Division provinciale de la santé appelle le personnel concerné à s'informer et à respecter les mesures de prévention qui restent essentielles dans la lutte contre Ebola.