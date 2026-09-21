Togo: 9 000 km à vélo de Bruxelles à Lomé

À 25 ans, la Bruxelloise Victoire Becquart est revenue d'un périple de sept mois à vélo entre la Belgique et le Togo. Un voyage intérieur, humain et solidaire, déjà marqué par une importante récolte de fonds, rapporte lundi RTL Info.

Partie le 26 octobre 2025, la jeune journaliste et photographe a parcouru près de 9 000 kilomètres, traversant une douzaine de pays, du Maroc à la Mauritanie, en passant par le Sénégal, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et le Ghana, avant de rallier Lomé le 22 avril 2026.

Le Togo s'est rapidement imposé dans son esprit. « Le Togo m'était apparu il y a quelques années de ça parce que ma maman avait été dans le cadre de son travail et quand elle m'en avait parlé, je m'étais dit que ce pays m'intrigue », confie-t-elle. L'idée du voyage, elle, est née d'une intuition matinale : « Un jour, je me suis levée en me disant que j'ai envie de faire un voyage à vélo. Le Togo m'appelle, je le sens. »

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Pour Victoire Becquart, ce mode de déplacement n'a rien d'anodin. « Le vélo amène une lenteur qui permet de faire plein de choses, surtout qui permet de rencontrer et qui permet de contempler, de s'imprégner de son environnement », explique-t-elle. Une aventure vécue en grande partie seule, sur des routes ouest-africaines où elle raconte avoir croisé autant de précautions à prendre que d'élans de solidarité.

Derrière la performance sportive, l'objectif était avant tout de mobiliser des soutiens pour la Maison Béthanie, un orphelinat de Lomé accueillant des enfants vulnérables.