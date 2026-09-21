Togo: Lutter plus efficacement contre les infections nosocomiales

21 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo dispose maintenant d'un guide national de surveillance des infections associées aux soins et services (IASS). Élaboré par le ministère de la Santé avec l'appui du Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, cet outil vise à renforcer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de santé.

Les infections associées aux soins, plus communément appelées infections nosocomiales, sont des infections contractées par un patient au cours de sa prise en charge dans un établissement de santé, alors qu'elles n'étaient ni présentes ni en incubation au moment de son admission.

Elles peuvent toucher aussi bien les patients hospitalisés que le personnel soignant, et se transmettre par le biais du matériel médical, des mains, des surfaces contaminées ou d'une hygiène hospitalière insuffisante.

Ces infections constituent un problème de santé publique majeur en raison de leur impact sur la morbidité et la mortalité, mais aussi du coût supplémentaire qu'elles engendrent pour la prise en charge des patients.

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Le nouveau guide doit permettre aux acteurs du système de santé d'améliorer les pratiques liées à l'hygiène, à l'assainissement et à la gestion des déchets dans les hôpitaux et dispensaires, tout en contribuant à une meilleure qualité des soins et des conditions d'accueil des patients.

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