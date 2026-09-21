Afrique: La CAF inaugure une nouvelle bibliothèque et un bâtiment administratif à Addis-Abeba

La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement remis une nouvelle bibliothèque et un bâtiment administratif à l'école primaire Geda Robale, à Addis-Abeba, en Éthiopie. Cette cérémonie marque la première étape d'une série de remises de projets financés dans le cadre des dotations du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF, actuellement organisées à travers le continent.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme de Football Scolaire de la CAF, qui vise à transformer les dotations attribuées dans le cadre du Championnat Africain de Football Scolaire en investissements durables au bénéfice des écoles et des communautés à travers l'Afrique.

L'école primaire Geda Robale a bénéficié d'un financement issu de la campagne de dotations 2022-2023. Cet investissement a permis de construire une nouvelle bibliothèque ainsi qu'un bâtiment administratif, offrant de nouvelles infrastructures à un établissement qui accueille environ 3 821 élèves.

La nouvelle bibliothèque comprend une grande salle ainsi qu'un bureau destiné au bibliothécaire. Le bâtiment administratif compte quant à lui six bureaux, permettant d'accueillir les différents services administratifs de l'établissement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie organisée à Addis-Abeba a réuni des représentants de la CAF, des acteurs du football, la direction de l'école, des élèves ainsi que des membres de la communauté locale, afin de célébrer l'achèvement du projet et sa remise officielle à l'établissement.

La Directrice des Associations membres de la CAF, Sarah Mukuna, a souligné l'importance de cette initiative : « Aujourd'hui est un moment important pour le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF. Ce qui a commencé avec des jeunes filles et garçons réunis autour de leur passion pour le football se traduit désormais par une infrastructure qui bénéficiera à des milliers d'élèves de l'école primaire Geda Robale. C'est précisément l'impact durable que nous voulons créer à travers ce programme. »

Elle a ajouté : « La vision du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a toujours été de faire du football un vecteur d'opportunités et de développement. Avec le soutien de la Fondation Motsepe, nous voyons aujourd'hui cette vision prendre forme dans les écoles et les communautés à travers l'Afrique. »

Lancé en 2022 à l'initiative du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, le Championnat Africain de Football Scolaire bénéficie d'un financement initial de 10 millions de dollars américains accordé par la Fondation Motsepe. Cet investissement a permis de soutenir les dotations ainsi que le développement global de la compétition. Les fonds attribués sont ensuite réinvestis dans des infrastructures et différents projets au sein des établissements scolaires participants.

La remise organisée en Éthiopie marque le coup d'envoi d'une série de cérémonies qui se dérouleront dans plusieurs pays africains au cours des prochaines semaines.

Calendrier des remises de projets du Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF