Maroc: Najat Badri (AS FAR) - « Défendre notre titre est une grande responsabilité, mais aussi une fierté »

interview

La capitaine de l'AS FAR, Najat Badri, mesure pleinement l'enjeu qui attend le club marocain, tenant du titre de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Pour elle, défendre le trophée continental constitue à la fois « une grande responsabilité » et « une fierté ». Un défi qui doit surtout servir de moteur aux Militaires pour conserver leur couronne et faire vibrer leurs supporters.

Dans un entretien exclusif accordé à CAFonline.com, l'internationale marocaine souligne également les progrès du football féminin africain. Selon elle, le niveau technique s'est élevé, les clubs se sont davantage structurés et les écarts se sont réduits, rendant la compétition toujours plus disputée.

Double championne d'Afrique avec l'AS FAR, en 2022 et 2025, Badri entend également mettre son expérience au service de ses coéquipières, notamment celles qui découvrent pour la première fois la compétition continentale.

CAFonline.com : Vous allez disputer la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2026 en tant que tenantes du titre. Que représente la responsabilité de défendre cette couronne ?

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Najat Badri : Défendre notre titre est une grande responsabilité, mais aussi une fierté. Quand on porte le maillot de l'AS FAR, on se doit toujours de représenter le club de la meilleure manière possible. Alors, quand on aborde une compétition en tant que tenantes du titre, cette responsabilité est encore plus importante. Pour nous, ce n'est pas une pression, mais une motivation supplémentaire. Nous allons tout donner pour conserver la Coupe au Maroc et faire plaisir à nos supporters.

Vous allez retrouver la Ligue des Champions Féminine de la CAF après avoir remporté deux fois la compétition. Qu'est-ce que cela représente pour vous ?

La Ligue des Champions Féminine de la CAF occupe une place importante dans ma carrière. Mes deux titres, en 2022 et 2025, sont des moments dont je suis très fière. Revenir dans cette compétition est donc forcément particulier pour moi. Mais cette fois, la responsabilité est encore plus grande puisque je porte le brassard de capitaine. Je veux m'appuyer sur mon expérience pour aider mes coéquipières, notamment celles qui découvrent cette compétition, et être un exemple pour elles, sur le terrain comme en dehors.

À quoi doit-on s'attendre pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF pour l'AS FAR ?

Chaque saison apporte son lot de nouveaux défis. L'équipe continue de progresser avec l'arrivée de nouvelles joueuses, tandis que d'autres gagnent en expérience. Le groupe actuel possède beaucoup de qualités et, surtout, une réelle envie de réaliser quelque chose de spécial. Rééditer notre performance ne sera pas facile, mais nous avons un groupe soudé qui croit en ses capacités. Nous avancerons match après match pour atteindre notre objectif.

Vous avez une grande expérience du football continental. Comment jugez-vous l'évolution du football féminin en Afrique ?

À travers mes différentes participations aux compétitions continentales, je peux dire que les progrès sont très nets. Le niveau technique a augmenté, les clubs sont mieux organisés et les investissements ainsi que l'intérêt pour le football féminin sont plus importants. À chaque nouvelle édition, je constate que les écarts entre les équipes se réduisent. C'est une bonne chose, car cela rend la compétition plus relevée et pousse toutes les joueuses à progresser.

Que pouvez-vous dire du niveau de la Ligue des Champions Féminine de la CAF et de ce que l'AS FAR devra montrer pour cette nouvelle participation ?

La compétition est devenue très relevée et il n'y a plus de match facile. Les clubs africains ont progressé et comptent désormais des joueuses de très haut niveau. Nous devons donc être concentrées au maximum dès le début. La différence se fera sur le collectif, la discipline, la concentration et l'état d'esprit, sans oublier notre expérience dans cette compétition. Nous devons respecter chaque adversaire et croire en notre capacité à atteindre notre objectif.

Quel message souhaitez-vous adresser à vos coéquipières et quelle promesse faites-vous à vos supporters ?

À mes coéquipières, je veux dire qu'il faut croire en nous et jouer comme une seule équipe, de la première à la dernière minute. Nous sommes ici parce que nous le méritons et nous devons tout donner pour défendre les couleurs de l'AS FAR.

À nos supporters, je demande de rester derrière nous. Votre soutien nous donne énormément de force. Nous vous promettons de nous battre à chaque match et de tout donner pour défendre notre titre, porter haut les couleurs de l'AS FAR et faire rayonner le football marocain.