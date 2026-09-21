Afrique: Coupe du Monde Féminine U 20 - Le Nigeria éliminé au bout du temps additionnel

20 Septembre 2026
Confederation of African Football (Egypt)

Le Nigeria a longtemps résisté avant de céder dans les dernières secondes. Battues par la Colombie (0-1) ce samedi à L̸ódź, les Super Falcons ont été éliminées en quarts de finale de la Coupe du monde U20 féminine, sur un but de Valerin Loboa à la 92e minute.

Dans un match longtemps fermé, les Nigérianes ont pourtant livré une prestation solide et engagée. La première période a été particulièrement disputée, les deux équipes peinant à se créer de véritables occasions. Le Nigeria s'est toutefois procuré la meilleure opportunité avant la pause.

Montée aux avant-postes, Tumininu Adeshina a tenté sa chance de loin du pied gauche. Sa frappe puissante semblait prendre le chemin du but, mais Luisa Agudelo s'est détendue pour détourner le ballon au-dessus de sa cage.

Au retour des vestiaires, la Colombie a progressivement pris le contrôle des débats. Mariana Silva, le numéro 10 colombien, a notamment trouvé deux fois l'ouverture dans la défense nigériane, mais Christiana Uzoma s'est interposée avec autorité à chaque fois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Réduites à dix, les Nigérianes ont craqué

Le tournant de la rencontre est intervenu à la 77e minute. Kafayat Masifere a été expulsée après un tacle dangereux sur Samantha Rodriguez, laissant le Nigeria en infériorité numérique pour le dernier quart d'heure.

Les Super Falcons ont alors résisté tant bien que mal aux assauts colombiens. Elles semblaient se diriger vers une prolongation lorsque la Colombie a finalement trouvé la faille dans le temps additionnel.

À la 92e minute, Valerin Loboa a suivi son action jusqu'au bout. Après une première tentative repoussée par Uzoma, l'attaquante colombienne a repris le ballon qui revenait vers le but et s'est jetée pour le pousser au fond des filets.

Un but cruel pour le Nigeria, qui s'arrête ainsi en quarts de finale après avoir résisté jusqu'aux ultimes secondes.

Lire l'article original sur CAF.

Tagged:
Copyright © 2026 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.