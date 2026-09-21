Afrique: Coupe du Monde Féminine U 20 - Le Nigeria éliminé au bout du temps additionnel

Le Nigeria a longtemps résisté avant de céder dans les dernières secondes. Battues par la Colombie (0-1) ce samedi à L̸ódź, les Super Falcons ont été éliminées en quarts de finale de la Coupe du monde U20 féminine, sur un but de Valerin Loboa à la 92e minute.

Dans un match longtemps fermé, les Nigérianes ont pourtant livré une prestation solide et engagée. La première période a été particulièrement disputée, les deux équipes peinant à se créer de véritables occasions. Le Nigeria s'est toutefois procuré la meilleure opportunité avant la pause.

Montée aux avant-postes, Tumininu Adeshina a tenté sa chance de loin du pied gauche. Sa frappe puissante semblait prendre le chemin du but, mais Luisa Agudelo s'est détendue pour détourner le ballon au-dessus de sa cage.

Au retour des vestiaires, la Colombie a progressivement pris le contrôle des débats. Mariana Silva, le numéro 10 colombien, a notamment trouvé deux fois l'ouverture dans la défense nigériane, mais Christiana Uzoma s'est interposée avec autorité à chaque fois.

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Réduites à dix, les Nigérianes ont craqué

Le tournant de la rencontre est intervenu à la 77e minute. Kafayat Masifere a été expulsée après un tacle dangereux sur Samantha Rodriguez, laissant le Nigeria en infériorité numérique pour le dernier quart d'heure.

Les Super Falcons ont alors résisté tant bien que mal aux assauts colombiens. Elles semblaient se diriger vers une prolongation lorsque la Colombie a finalement trouvé la faille dans le temps additionnel.

À la 92e minute, Valerin Loboa a suivi son action jusqu'au bout. Après une première tentative repoussée par Uzoma, l'attaquante colombienne a repris le ballon qui revenait vers le but et s'est jetée pour le pousser au fond des filets.

Un but cruel pour le Nigeria, qui s'arrête ainsi en quarts de finale après avoir résisté jusqu'aux ultimes secondes.