La Confédération Africaine de Football (« CAF ») annonce que le Cap-Vert, dont le parcours remarquable lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a retenu l'attention internationale, accueillera la Conférence stratégique de la CAF du 7 au 9 octobre 2026 à Santa Maria, sur l'île de Sal.

Convoquée sous la direction du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, la conférence réunira les présidents des 54 Associations Membres de la CAF, les présidents des Unions Zonales, les membres du Comité Exécutif de la CAF (EXCO), les entraîneurs des équipes nationales et les experts internationaux du football.

Cet événement historique s'articulera autour de deux piliers : renforcer le développement et la durabilité du football en Afrique ; et analyser les performances des dix représentants africains à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 afin de préparer le continent à de nouveaux succès lors de l'édition 2030.

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Le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a ainsi invité les présidents des 54 Associations Membres, les présidents des Unions Zonales et les membres du Comité Exécutif de la CAF à examiner la stratégie en cours, qui vise à faire du football africain une référence mondiale et un modèle autonome, tout en portant les compétitions de la CAF au plus haut niveau de compétitivité internationale.

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, devrait assister à la conférence.

La conférence réunira les dix nations africaines qui ont participé à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et leurs sélectionneurs, ainsi que des entraîneurs de premier plan issus des 44 autres associations membres de la CAF. Elle accueillera également des acteurs majeurs du football mondial, notamment des experts reconnus et le Groupe d'étude technique de la FIFA dirigé par Arsène Wenger.

La liste des participants comprendra également les entraîneurs des équipes nationales féminines africaines qualifiées pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2027, ainsi que ceux des équipes africaines U-17 participant à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA.

En réunissant ces différentes générations et catégories du football africain de sélections, la CAF pourra relier les enseignements tirés de la compétition internationale de haut niveau aux exigences du développement des joueurs, de l'encadrement technique et de la préparation à long terme, afin de permettre aux équipes africaines de rivaliser durablement au plus haut niveau.

La performance du Cap-Vert à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a capté l'attention mondiale et a mis en lumière les progrès significatifs réalisés par les nations africaines ces dernières années, faisant du pays un hôte approprié pour la Conférence stratégique de la CAF.

La Conférence stratégique de la CAF intervient à un moment déterminant pour le football africain, dans le sillage des performances historiques des dix équipes nationales du continent à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Neuf d'entre elles ont atteint la phase à élimination directe, illustrant la force et la compétitivité croissantes de l'Afrique sur la scène mondiale et offrant de précieux enseignements pour soutenir les ambitions du continent à l'horizon 2030.

La conférence offrira une plateforme permettant non seulement de tirer les enseignements des performances enregistrées à la Coupe du Monde, mais aussi de définir les actions nécessaires pour renforcer les compétitions africaines et bâtir des écosystèmes footballistiques durables au sein des 54 Associations Membres de la CAF.