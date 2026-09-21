Sénégal: Équipe nationale - Mamour Ndiaye, le pari de Patrick Vieira pour l'avenir

À 20 ans, Mamour Ndiaye découvre la Tanière après une ascension qui l'a conduit de Dakar à Saint-Étienne, en passant par la première division norvégienne. Sa première convocation chez les A traduit le choix de Patrick Vieira d'élargir la concurrence dans les buts, où Yehvann Diouf et Mory Diaw partent avec une longueur d'avance sur les deux néo-Lions.

Le nom de Mamour Ndiaye commence seulement à s'installer dans le paysage du football sénégalais. Pourtant, le jeune gardien a déjà connu plusieurs étapes importantes dans sa progression. Né à Dakar le 22 octobre 2005, il fait ses premiers pas à l'Oslo Football Academy, structure qui a notamment contribué à la formation de Krépin Diatta. Son potentiel lui ouvre rapidement les portes du football norvégien.

De Dakar à la première division norvégienne

En 2024, Mamour rejoint Sarpsborg 08, club partenaire de son académie. Après quelques apparitions avec la réserve, il découvre l'Eliteserien, la première division norvégienne. Son baptême du feu est remarqué puisqu'il garde sa cage inviolée face à Molde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La saison suivante lui permet de franchir un nouveau palier. Installé comme gardien numéro un de Sarpsborg, il accumule du temps de jeu et atteint notamment la finale de la Coupe de Norvège en 2025. Au total, l'AS Saint-Étienne indique qu'il compte 39 apparitions en première division norvégienne avant son départ.

Cette expérience du haut niveau européen constitue l'un des principaux arguments qui ont accompagné son transfert à Saint-Étienne. En juillet 2026, l'ASSE officialise son arrivée jusqu'en 2030. À 20 ans et avec son 1,96 m, le gardien intègre le groupe professionnel avec le statut de doublure de Gautier Larsonneur. Le club stéphanois présente alors son recrutement comme celui d'un jeune gardien disposant déjà d'un vécu en première division et appelé à poursuivre sa progression.

Un parcours international déjà bien amorcé

Avant de découvrir les A, Mamour Ndiaye avait déjà franchi les étapes avec les sélections de jeunes. Champion d'Afrique U20 avec le Sénégal en 2023, il participe ensuite à la Coupe du monde de la catégorie, où il est titulaire. Son passage chez les U20 lui a donc permis de se familiariser avec les exigences du football international.

Sa convocation par Patrick Vieira constitue toutefois un changement de dimension. Le sélectionneur l'a retenu parmi les 29 joueurs appelés pour le premier rassemblement de la saison, offrant au jeune Stéphanois sa première expérience avec les Lions A.

Vieira ouvre la concurrence

Cette première sélection intervient dans un secteur où les cartes peuvent être redistribuées après la retraite internationale d'Édouard Mendy. Yehvann Diouf et Mory Diaw disposent, sur le papier, d'une longueur d'avance sur les deux nouveaux venus, Mamour Ndiaye et Ngagne Demba Thiam, notamment en raison de leur expérience avec la sélection A.

Mais le choix de Vieira d'appeler deux gardiens jusque-là absents de la Tanière traduit aussi sa volonté d'élargir son champ d'observation. Le sélectionneur ne ferme donc pas la porte à une évolution de la hiérarchie. La concurrence devra désormais se construire au fil des entraînements, des performances en club et des prochaines convocations.

Pour ce gardien d'avenir, l'objectif immédiat n'est donc pas nécessairement de bouleverser cette hiérarchie, mais de saisir l'occasion qui lui est offerte. Son expérience en Norvège, son passage par les sélections de jeunes et son arrivée récente à Saint-Étienne lui donnent déjà quelques repères pour aborder cette nouvelle étape.

Une place à gagner dans la durée

À Saint-Étienne, le jeune Sénégalais poursuit encore son apprentissage. Le club français l'avait recruté avec l'idée de lui permettre de progresser aux côtés d'un gardien plus expérimenté. Il a d'ailleurs déjà connu plusieurs apparitions en préparation et avec l'équipe réserve depuis son arrivée.

Avec les Lions, le défi est différent. Mamour Ndiaye découvre un groupe où la concurrence est plus relevée et où l'expérience internationale pèse naturellement dans la hiérarchie. Mais sa convocation lui permet surtout d'entrer dans le radar du nouveau sélectionneur.

À travers ce choix, Patrick Vieira semble ainsi vouloir élargir ses options dans un poste particulièrement exposé. Yehvann Diouf et Mory Diaw conservent une longueur d'avance, mais Mamour Ndiaye et Ngagne Demba Thiam disposent désormais d'une première fenêtre pour se faire une place.

Pour l'ancien gardien des U20, cette convocation constitue surtout une nouvelle étape. Après Dakar, la Norvège et Saint-Étienne, Mamour Ndiaye découvre la Tanière avec l'ambition de poursuivre une progression qui, jusqu'ici, s'est faite par paliers.