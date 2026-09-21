Angola: La vision stratégique d'Agostinho Neto mise en avant en Allemagne

Luanda — La vision stratégique d'António Agostinho Neto, tant dans la lutte pour la libération nationale que dans le processus de développement du pays, a été soulignée ce samedi à Berlin par l'ambassadrice d'Angola en Allemagne, Maria Isabel Encoge.

Un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en République fédérale d'Allemagne, transmis ce jour à l'ANGOP, souligne qu'Agostinho Neto a été l'une des figures centrales du processus d'émancipation et de construction de l'État angolais.

Intervenant lors d'une cérémonie marquant la journée du 17 septembre, Journée du fondateur de la nation et du héros national, l'ambassadrice a mis l'accent sur les efforts déployés par le gouvernement angolais pour revitaliser le secteur agricole, reconnaissant ainsi son rôle stratégique dans la sécurité alimentaire.

Maria Isabel Encoge a présenté la diplomatie économique comme l'une des dimensions de l'action extérieure de l'État, visant à renforcer la coopération et les relations économiques de l'Angola avec divers partenaires afin de promouvoir le développement économique du pays.

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L'événement marquant les célébrations du 17 septembre comprenait une exposition photographique, la projection d'une vidéo et la présentation d'une pièce de théâtre retraçant le parcours et l'oeuvre d'António Agostinho Neto.

Des diplomates ainsi que des membres de la communauté angolaise résidant à Berlin (Allemagne) et à Prague (République tchèque) ont pris part à cet événement. HM/DP/LUZ