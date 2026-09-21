Angola: La vision stratégique d'Agostinho Neto mise en avant en Allemagne

20 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — La vision stratégique d'António Agostinho Neto, tant dans la lutte pour la libération nationale que dans le processus de développement du pays, a été soulignée ce samedi à Berlin par l'ambassadrice d'Angola en Allemagne, Maria Isabel Encoge.

Un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en République fédérale d'Allemagne, transmis ce jour à l'ANGOP, souligne qu'Agostinho Neto a été l'une des figures centrales du processus d'émancipation et de construction de l'État angolais.

Intervenant lors d'une cérémonie marquant la journée du 17 septembre, Journée du fondateur de la nation et du héros national, l'ambassadrice a mis l'accent sur les efforts déployés par le gouvernement angolais pour revitaliser le secteur agricole, reconnaissant ainsi son rôle stratégique dans la sécurité alimentaire.

Maria Isabel Encoge a présenté la diplomatie économique comme l'une des dimensions de l'action extérieure de l'État, visant à renforcer la coopération et les relations économiques de l'Angola avec divers partenaires afin de promouvoir le développement économique du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'événement marquant les célébrations du 17 septembre comprenait une exposition photographique, la projection d'une vidéo et la présentation d'une pièce de théâtre retraçant le parcours et l'oeuvre d'António Agostinho Neto.

Des diplomates ainsi que des membres de la communauté angolaise résidant à Berlin (Allemagne) et à Prague (République tchèque) ont pris part à cet événement. HM/DP/LUZ

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.