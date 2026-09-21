Angola: Un diplomate angolais plaide pour la préservation du patriotisme et de la mémoire collective

Luanda — Le ministre-conseiller de l'ambassade d'Angola en Inde, Abel Mavungo, a défendu la nécessité pour les Angolais de préserver le patriotisme et la mémoire collective, éléments fédérateurs pour tous les citoyens, indépendamment de leurs opinions politiques ou de leur situation géographique.

S'exprimant lors d'une rencontre politique, diplomatique et culturelle organisée samedi à l'ambassade d'Angola en Inde en l'honneur du premier président angolais, António Agostinho Neto, le diplomate a exhorté en particulier les jeunes étudiants à préserver le patriotisme et l'unité nationale.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Inde, auquel ANGOP a eu accès, Abel Mavungo a mis en lumière le parcours multiforme du fondateur de la nation angolaise, abordant les aspects qui unissent son identité, sa lutte de libération, sa diplomatie, son panafricanisme, sa culture et sa politique étrangère d'intégration régionale.

L'hommage, centré sur le parcours historique et le rayonnement international du premier président angolais, a réuni diplomates, personnel de l'ambassade et étudiants angolais.

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Intégré aux célébrations de la Journée du Héros National, le 17 septembre, il comprenait la récitation de poèmes d'Agostinho Neto, des danses traditionnelles angolaises et la projection d'une fresque photographique retraçant le parcours historique et les différentes facettes de la vie de ce nationaliste.

António Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922 à Caxicane (Angola) et décédé le 11 septembre 1979 à Moscou, alors en Union des républiques socialistes soviétiques (URSS).