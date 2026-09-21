Angola: La Police nationale arrête deux individus soupçonnés d'homicide qualifié

Sumbe — Deux individus, âgés de 28 et 38 ans, ont été arrêtés par les forces de police des commandements municipaux de Condé et d'Ebo, en coordination avec le Service d'enquête criminelle, pour leur implication présumée dans un homicide qualifié accompagné d'un vol.

Cette information a été communiquée aujourd'hui à Sumbe par le chef du Département provincial de la communication institutionnelle et de la presse de la Police nationale dans la province de Cuanza-Sul, le sous-inspecteur Tomás Filipe António.

Selon l'officier, les suspects ont été interpellés le 17 septembre, à la suite d'une opération conjointe, après le meurtre d'un homme âgé de 34 ans, survenu dans la nuit du 16 du même mois.

Le crime a eu lieu sur la voie publique, à environ quatre kilomètres du quartier Andulo-Ambir, lorsque les suspects, accompagnés d'un troisième individu actuellement en fuite, auraient tendu une embuscade à la victime.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de l'agression, les auteurs présumés ont porté un coup de machette à la tête de la victime, provoquant sa mort, avant de s'emparer de sa moto.

Les deux hommes ont été déférés aux autorités judiciaires compétentes pour la suite de la procédure légale.

Les forces de police poursuivent leurs recherches pour localiser et arrêter le troisième suspect impliqué, qui est toujours en fuite. FF/DP/LUZ